BU SENE KAYAK MERKEZLERİ BİLE AÇILAMADI

Kalıcı kar birikimi olursa yer altı sularının birikeceğini belirten Dr. Kesici, "İkincisi bahar ve yaz boyunca damla damla imbikten geçer vaziyette eriyen karlar, hem temiz su kaynağını oluşturur hem de göletlerimiz, barajlarımız ve doğal göllerimize sürekli su taşıyan rezervi oluşturur. Şu an gölet ve barajlardaki doluluk oranına baktığımızda, 'Ülkemiz kuraklıktan kurtuldu' diyemeyiz. Ülkemiz kalıcı kar olmadığı için çok şiddetli bir kuraklık yaşayacak. Zaten ülkemiz su stresinden geçti, su kıtlığı yaşayan bir periyoda girdi ve yıllık kişi başına düşen su miktarı da 1000 tonun altına geriledi. Örneğin bu yıl Davraz, Saklıkent gibi birçok kayak merkezi, kar yağmadığı için açılamadı. Bu sene kayak merkezleri bile kar yağışı olmadığı için açılamadı" dedi.