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        Haberler Dünya Nazi sembolizmi nedeniyle 44 numaralı Almanya formalarının satışı yasaklandı

        Nazi sembolizmi nedeniyle 44 numaralı Almanya formalarının satışı yasaklandı

        Almanya Milli Takımı'nın forma sponsoru Adidas, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi SS birlikleri tarafından kullanılan sembole benzerliği nedeniyle futbolseverlerin 44 numaralı milli formaların satışını yasakladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 02.04.2024 - 09:55
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        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
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        Almanya Futbol Milli Takımı'nın 44 numaralı formasında 44'ün fontunun Nazi Almanyası döneminde görev yapan SS Subayları tarafından kullanılan sembolü andırması ülkede tartışma konusu oldu.

        İlk olarak Alman tarihçi Mchael König tarafından gündeme getirilen konu ile ilgili açıklama yapan forma sponsoru Adidas, formanın tasarımının Almanya Futbol Federasyonu ile beraber yapıldığını açıkladı.

        Almanya Futbol Federasyonu, Twitter üzerinden paylaşım yaparak, forma tasarımlarının tasarım sürecinde incelenmek üzere UEFA'ya sunulduğunu ve 'ilgili tarafların hiçbirinin Nazi sembolizmine herhangi bir yakınlık saptamadığını' bildirdi.

        Adidas sözcüsü Oliver Brüggen, formaların Nazi sembollerine benzerliğinin kasıtlı olduğunu reddederken, ayrıca 4 numara için alternatif bir tasarım geliştirileceğini de ekledi.

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        Brüggen, "Bir şirket olarak yabancı düşmanlığı, antisemitizm, şiddet ve nefretin her türlüsüne karşı çıkmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.

        "Pembe forma ve sponsor" tartışmaları

        Aynı forma deplasman rengi olarak parlak pembenin seçilmesi nedeniyle başka tartışmalarla da karşılaştı. Bir kesim, pembe renginin ülkenin çeşitliliğini temsil ettiğini söylese de, eleştirmenler bunun geleneksel olmadığını ve Federasyon için para toplamak amacıyla seçildiğini iddia ediyor.

        Adidas 1950'lerden beri Almanya'nın forma sponsoru.

        Ancak Federasyon'un 2027'den itibaren Alman futbol formalarının üreticisi olarak Alman şirketi Adidas'ı bırakıp Amerikan şirketi Nike'ı tercih etme kararı, Ekonomi Bakanı Robert Habeck tarafından "vatanseverlikten" yoksun olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

        Nazi Almanyası döneminde SS birimleri

        SS birimleri Naziler tarafından işlenen insanlığa karşı suçlardan en çok sorumlu olan birimlerdi.

        SS rumuzu 1929 yılında Nazi birlikleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştı. SS üyeleri Gestapo ajanlarından toplama kampı muhafızlarına kadar uzanıyordu.

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