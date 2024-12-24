Vali Gül'den diş hastanesi açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Fatih Çobanoğlu ile Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un eşlik ettiği ziyaretlerde, işbirliği ve ortak akıl çerçevesinde ilçede yapılacak hizmetler görüşüldü.

İlçenin öncelikli ihtiyaçlarının konuşulduğu buluşmada, eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar her alanda yeni bir Esenyurt inşa etmek için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılacağı belirtildi.

Vali Gül, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının mobil noktasının ardından Esenyurt Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Gül, ilçeye yapılacak 250 yataklı diş hastanesinin arazisinde incelemeler yaptı.

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Vali Davut Gül'ün başkanlığındaki Esenyurt İlçesi Muhtarlar Toplantısı'nda ise ilçenin öncelikli ihtiyaçları, güncel meseleleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Gül, burada, muhtarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine emaneti olduğunu, onları sevdiklerini ve kendileriyle çalışmaktan çok mutlu olduklarını belirtti.