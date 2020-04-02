Kamu ve özel bankaların koronavirüs salgını sonrasında kredi çeken ve kredi kartı kullanan ancak korona virüs önlemleri dolayısıyla işlerine ara vermek zorunda kalan tüketiciler için kredi ve kredi kartı borcu erteleme işlemi, bankaların açıkladığı yönergelere göre gerçekleşmeye başladı. Peki, Vakıfbank Kredi Ertelemesi Yapıyor Mu? Vakıfbank Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi? Vakıfbank Kredilerini Ne Zamana Kadar Erteledi? Konu ile ilgili detayları araştırdık

Vakıfbank Kredi Ertelemesi Yapıyor Mu?

Kredi ve kredi kartı borcu erteleme süreci bir çok banka tarafından yürürlüğe alındı. Bu zorlu süreçte insanlara destek vermek adına Vakıfbank’ta tedbir paketine dâhil olduğunu açıkladı. Vakıfbank’ın yaptığı açıklamaya göre müşterilerinin talep etmeleri dâhilinde 30 Haziran 2020 tarihine kadar kredi ve kredi kartı borçlarına erteleme yapacaklarını belirttiler.

Vakıfbank Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi?

Banka müşterisi olan firmaların, 31 Mart 2020 ay sonu faizleri de dâhil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacaktır.

Personel maaşlarını Vakıfbank üzerinden gerçekleştiren ve istihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacı ile işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullanabileceklerini belirtti.

İşletmelerin mevcut kredileri, yine işletmelerin nakit akışlarına uygun ve sektörel durumları göz önünde bulundurularak ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacaktır.

Özellikle turizm ve şehir içi toplu taşıma sektörü başta olmak üzere en çok etkilenen sektörlere ait krediler, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacaktır.

Vakıfbank kurumsal müşterilerinin vergi ve SGK gibi kamusal ödemelerini kolaylaştırmak için nakit limiti artırılarak, arttırılan bu limitlerden yapılacak ödemelere de 3 ay ödemesiz olmak üzere 12 aya kadar taksit imkânı verilecektir.

İşletmelere ait olan Business Kartlarda limit artırımına gidileceği ve maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılacağı belirtildi.

Vakıfbank’ın VBanko Çek sisteminde limiti ve kullanımı artırılarak, bankacılık garanti imkânının dolaşıma sürülmesi yöntemi ile nakit ihtiyacı azaltılarak minimuma düşürülecek ve maliyetsiz finansman imkânı sağlanacağı bilgisi verildi.

Zorlu olan bu süreçte bireysel kredi ihtiyacı olan kişilerin kredi talepleri Vakıfbank Mobil, internet bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanacak ve vatandaşlar kesinlikle salgın riskine maruz bırakılmayacak.

VakıfBankası’nın bireysel kredi müşterilerinin taksit ve kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ertelenebileceği bildirildi.

VAKIF KATILIM’ da bu sürece dâhil olduğunu belirterek kredi erteleye yönelik tedbir paketini açıkladı. Buna göre;

Bankadan bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri dâhilinde, 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan taksit ödemelerinde esnekliğin sağlanması.

Özellikle işletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılmanın olacağı belirtildi.

Başta turizm ve şehir içi toplu taşıma olmak üzere bu süreçten en çok etkilenen sektörlere yönelik fon kullananların 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.

Vakıfbankasından personeline ait olan maaş ödemesi için hizmet alan bütün işletmelerin, istihdam koruma amaçlı olarak fon taleplerini karşılamak amacı ile 3 aylık maaş gideri kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılma imkânı sağlanacak.

Vakıfbank olarak işletmelerin vergi ve SGK gibi kamusal ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla; 3 ay ödemesiz olmakla beraber 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi sağlanacak.