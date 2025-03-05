VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak. Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı canlı yayın kanalı.
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank ile karşılaşacak. Çeyrek final rövanş mücadelesi ise 12 Mart Çarşamba günü oynanacak. İki ekip bu sezon ligde iki kez karşılaştı. Ligin 7. haftasında oynanan maçı VakıfBank evinde 3-2 kazanırken, ligin 20. haftasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı ise Sarı Melekler 3-1 kazandı. Peki, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında bilgiler.
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VAKIFBANK-FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı, 5 Mart Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak.
Karşılaşmada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak.
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VAKIFBANK-FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI HANGI KANALDA?
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.
İki Türk takımı arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?
Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.