VakıfBank, Eczacıbaşı'na set vermedi!
Çin'de düzenlenecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na katılacak olmaları sebebiyle bugün oynanan Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta maçında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi
Sultanlar Ligi'nde 4. VakıfBank ile Eczacıbaşı karşılaştı.
Mücadeleyi VakıfBank, 25-23, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
VakıfBank: Cansu Özbay, Busa, Bahar Akbay, Thompson, Guimaraes, Zehra Güneş, (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Ogbogu, Naz Bascan)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Elif Şahin, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Naz Akyol, Beyza Arıcı)
Setler: 25-23, 25-20, 25-22
Süre: 28, 28, 32 dakika (88)