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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da vahşet! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!

        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!

        İstanbul'da kız arkadaşıyla yürüyen 23 yaşındaki Davut Atakov, laf atma yüzünden tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Atakov hayatını kaybetti. Polis yaptığı çalışmada olay anına ait görüntülere ulaştı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin 7 suç kaydı olan 56 yaşındaki Ali K.Ş. olduğu belirlendi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 16.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:55
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        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
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        İstanbul'da yaşanan tüyler ürperten olay 14 Ekim gecesi saat 03.20 sıralarında, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

        KIZ ARKADAŞINA LAF ATTI

        Bıçaklanarak öldürülen Davut Atakov.
        Bıçaklanarak öldürülen Davut Atakov.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Davut Atakov (23), kız arkadaşı S.T. ile yürüyerek eve gidiyordu. İddialara göre yanlarından geçen biri tarafından kız arkadaşına laf atıldı.

        BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        Laf atma yüzünden çıkan tartışmada şüpheli, üzerinde taşıdığı bıçakla Davut Atakov'u yaraladı. Atakov aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olayın ardından şüpheli kaçarken Atakov kız arkadaşının yardımıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Atakov kurtarılamadı.

        OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, önce olayın görgü tanığının ifadesine başvurdu. S.T. verdiği ifadesinde, “Arkadaşımla yürürken 35-40 yaşlarında gözlüklü kirli sakallı biri bana laf attı. Bunun üzerine arkadaşım onunla tartıştı. Şahıs bıçakla arkadaşıma saldırdı” dedi. Polis olay anına ait görüntülere ulaştı. Görüntülerde de yaşanan kavga ve olay sonrası şüphelinin elinde bıçak olduğu görüldü.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Olaydan sonra kayıplara karışan şüphelinin kimliği tespit edildi. Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği kişinin 7 suç kaydı bulunan Ali K.Ş. (56) olduğunu belirledi. Yapılan takip sonucu şüpheli siyah renkli saplı bıçakla birlikte Kadıköy’de yakalandı.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan katil zanlısı Ali K.Ş., yolda yürürken kendisine laf atıldığını ve bu yüzden kavga çıktığını iddia etti. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilen Ali K.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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