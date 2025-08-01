Bir seyahatten dönüp ayakkabınızı zor mu giyiyorsunuz? Yolculuk sırasında ortaya çıkan ayak ve bacak şişmeleri, bazen dikkate alınması gereken bir uyarı sinyali olabilir.

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AYAK BİLEĞİ ŞİŞMESİ NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI?

Ayak bileği şişmesi genellikle zararsızdır ve ödem kaynaklı geçici bir durumdur. Ancak bazı durumlarda bu şişlik, daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Özellikle kalıcı şişlik, ağrı, ciltte renk değişikliği veya ısı artışı gibi belirtiler varsa, derin ven trombozu (DVT) riski göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır. Korunmak için kompresyon çorapları giymek, düzenli bacak hareketleri yapmak ve doktor önerisiyle ilaç kullanmak faydalı olabilir.

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UZUN YOLCULUKLARDA BACAKLAR NEDEN ŞİŞER?

Yolculuk sırasında uzun süre hareketsiz kalmak, kan dolaşımının yavaşlamasına ve kanın bacak damarlarında birikmesine neden olur. Özellikle oturma pozisyonu, damarlar üzerindeki basıncı artırarak sıvının çevre dokulara geçmesine yol açar. Bu da ayaklarda ve bacaklarda şişmeye neden olur. Genellikle zararsız olan bu durum, uzun süren yolculuklarda daha belirgin hale gelir. Ancak 12 saati aşan yolculuklarda derin ven trombozu (DVT) riski artar.

YOLCULUKTA BACAK VE AYAK ŞİŞMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR? 1. KOMPRESYON ÇORAPLARI KULLANIN Uzun uçuşlar ve otobüs yolculuklarında kompresyon çorapları giymek, bacaklara uygulanan hafif basınç sayesinde kanın düzenli akışını destekler ve ödem oluşumunu azaltır. 2. YETERLİ SU TÜKETİN Vücudun susuz kalması, dolaşımı olumsuz etkiler. Yolculuk öncesi ve sırasında bol su içmek, sıvı tutulumu riskini azaltır ve genel dolaşım sağlığını destekler. 3. BASİT EGZERSİZLER YAPIN Otururken bile yapılabilecek küçük hareketler büyük fark yaratabilir. Ayak bileklerini dairesel hareketlerle döndürmek, parmakları esnetmek ve bacakları hareket ettirmek kan dolaşımını teşvik eder. Mümkünse mola verip kısa yürüyüşler yapılmalıdır. REKLAM 4. AYAKLARI YÜKSEKTE TUTUN Yolculuk sırasında ayaklarınızı hafifçe yükseltmek, yerçekimine karşı koyarak sıvı birikimini azaltır. Küçük bir çanta ya da koltuk kenarı bu amaçla kullanılabilir. YOLCULUK SONRASI ŞİŞEN BACAKLAR VE AYAKLAR İÇİN NELER YAPILABİLİR? 1. HAFİF EGZERSİZLERLE DOLAŞIMI ARTIRIN Yolculuktan sonra yürüyüş yapmak, bacak kaslarının çalışmasını sağlayarak kanın tekrar kalbe dönmesine yardımcı olur. Uzun yürüyüş mümkün değilse, basit baldır egzersizleri veya ayak bileği hareketleri de etkili olur. 2. AYAKLARI KALP SEVİYESİNİN ÜZERİNE KALDIRIN Dinlenirken ayaklarınızı kalp hizasının üzerine kaldırmak, yerçekiminin etkisini kullanarak şişliğin azalmasına yardımcı olur. 15–30 dakikalık bu uygulama önemli ölçüde rahatlama sağlar.

REKLAM 3. SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN Şişlik olan bölgeye 10–15 dakika boyunca uygulanacak soğuk kompres, damarları daraltarak ödemi ve rahatsızlığı hafifletir. Buz torbası yoksa soğuk ve nemli bir havlu da işe yarar. 4. KOMPRESYON GİYSİLERİ KULLANMAYA DEVAM EDİN Yolculuk sonrası da kompresyon çoraplarını giymek, şişliğin kontrol altına alınmasını sağlar. Özellikle birkaç saat boyunca giymek dolaşım açısından faydalı olur. 5. BACAK VE AYAK MASAJI YAPIN Uçuş ya da uzun yolculuk sonrası yapılacak hafif bir masaj, lenf ve kan dolaşımını artırarak sıvının yeniden vücuda emilimini kolaylaştırır. Masaj hareketleri yukarı yönde, kalbe doğru yapılmalıdır. Düzenli hareket, bol su tüketimi ve bacaklarınızı koruyacak basit önlemlerle yolculuklarda oluşabilecek şişlikleri önleyebilir, konforlu bir seyahat deneyimi yaşayabilirsiniz. Şişlikler geçmez veya farklı semptomlarla birlikte görülürse, tıbbi destek almak önemlidir. Görsel Kaynak: istockphoto