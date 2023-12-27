Uzmanlar uyarıyor: Kestane değil tam bir zehir! Pişirince böyle görünüyorsa sakın tüketmeyin!

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Kış aylarında en çok tüketilen kestaneyi bu sene bulmak zor. Ortaya çıkan haberlere göre pazar tezgahlarında hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestaneleri yer alıyor. Yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen Çin kestaneleri için Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri halk pazarında denetleme yaptı.