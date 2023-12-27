Uzmanlar uyarıyor: Kestane değil tam bir zehir! Pişirince böyle görünüyorsa sakın tüketmeyin!
Kış aylarının en sevilen yiyeceklerinden biri olan kestane tezgahlarda yerini aldı fakat zabıtalar tarafından tezgahlarda hayvan yemi olarak kullanılan Çin kestaneleri yakalandı. İzmir'de bir pazarcının sattığı Çin kestanesi sonrası uyarılar peş peşe geldi.
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Fotoğraf: İHA
Kış aylarında en çok tüketilen kestaneyi bu sene bulmak zor. Ortaya çıkan haberlere göre pazar tezgahlarında hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestaneleri yer alıyor. Yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen Çin kestaneleri için Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri halk pazarında denetleme yaptı.
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Fotoğraf: İHA
Pazar alanına gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kestane tezgahından incelenmek üzere numune aldı. Alınan numunelerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlarında inceleneceği öğrenildi. İzmir’in Bire ilçesindeki bir pazarda ise Çin kestanesi satan bir kişi zabıtalar tarafından yakalandı.
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ÇİN KESTANESİ NEDİR?
Normalde tüketilen kestanelerden oldukça farklı olan Çin kestanesinin içeriğinde zehirli saponinler bulunur. Bu sebeple evcil hayvanlar ve insanlar tarafından tüketilmesi sağlık açısından uygun değildir.
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AT KESTANESİ OLARAKTA BİLİNİR
Diğer adıyla at kestanesi olarak bilinen Çin kestanesinin meyveleri küresel bir şekle sahiptir. Normal tüketilebilir kestanelerin şekli ise daha düz ve uç kısmı daha sivridir.
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ÇİN KESTANESİ NASIL ANLAŞILIR?
Çin kestanesini ayırt etmenin en etkili yöntemi pişirmektir. Pişirdiğinizde beyaz beyaz köpükler çıkar ve tüketildiğinde ise tadı neredeyse hiç yok gibidir. Uzmanların belirtmelerine göre Çin kestanelerinin kokuları da farklıdır. Normal kestane gibi kabuğundan zor ayrılıyorsa yine şüphelenilmesi gerekir.
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ZEHİRLEYEBİLİR!
Çin kestaneleri özellikle çiğ olarak tüketildiğinde oldukça zehirli bir hale gelebilir. Hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestaneleri insanlar ve evcil hayvanlar asla tüketmemelidir.
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