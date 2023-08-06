Uzmanı açıkladı: Ruh sağlığınız hafızanızı nasıl etkileyebilir?

HAFIZAYI YÖNETMEYE YARDIMCI OLMAK İÇİN STRESİ YÖNETİN

Stres, tükenmişlik veya uyku yoksunluğu kısa süreli hafıza ve öğrenme sorunlarına neden olsa bile bunun gibi uzun süreli stres etkenleri demans riskini artırabilir. Bahrman, "Akut veya kronik, belirli duygularla veya yaşam stresiyle başa çıkmak için gereken enerji, keskin hissetme yoluna girebilir. Benzer şekilde, aşırı stres zihnimizi aşırı yükleyebilir, bu da dikkat dağınıklığına ve bilişsel donukluğa neden olabilir. Doğal olarak, dikkat etmediğiniz bir şeyi hatırlamak çok zordur." dedi.