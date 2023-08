Astrologlar uyardı: Bu kişiler hayatı birbirine zehir ediyor! İşte en uyumsuz burçlar

Doğası gereği, Akrep ve Aslan'ın dünyayı algılama biçimleri farklıdır. Bir su burcu olan Akrep, duygu ve sezgilerle hareket eder. Ancak Leo, arzuları tarafından motive edilir. Akrep'in duygusal karmaşıklığı, neşeli ve iyimser Aslan'a tamamen yabancı gelebilir. Dahası, hırslı Leo'nun dikkati, Akrep'in ihtiyaçlarını kabul edemeyecek kadar hedefleri tarafından dağıtılmış olabilir. Bu nedenle, bu aşıklar tatmin edici bir duygusal bağ kurmakta zorlanabilirler.

Daha da kötüsü, Akrep ve Aslan sabit burçlardır, yani uzlaşma onların güçlü yanı değildir. Aslında astrolog Lisa Stardust, bu çiftin astronomik bir güç mücadelesi içinde olabileceğini açıkladı. Stardust, The List'e "Akrep ve Aslan inatçı işaretlerdir" dedi. "Akrep kımıldamakta zorlanırken, Leo her zaman kontrolü elinde tutmak ve her şeyi kendi bildiği gibi yapmak ister, bu da bu ikisi arasındaki kopukluğa neden olabilir." "Akrep genellikle Leo'nun ritmine uymaz, bu da Leo'yu üzebilir. Bu ikisinin birbirine uyum sağlaması veya uzlaşması çok zordur."