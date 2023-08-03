Neredeyse herkes hayatının bir döneminde özür dileme fırsatını kaçırır. Bazen kendimizi durumun gerçekten önemli olmadığına veya aslında yanlış bir şey yapmadığımıza ikna ederiz. Diğer zamanlarda ise özrün bir fark yaratmayacağına veya diğer kişiyle ilişkimize gerçekten o kadar bağlı olmadığımıza kendimizi inandırarak bunu başımızdan savarız.