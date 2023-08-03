Her burcun farklı bir aşk dili olduğunu biliyor muydunuz? İşte burcunuza göre aşk diliniz…
Astrolojiye önem verenlerin özellikle son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla daha da popüler hale gelen burçlara göre aşk tanımları hayatımızın bir parçası haline geldi. Bunlardan birisi ise "aşk dilleri" terimi. Aşk dilleri aslında bir kişinin partnerinden sevgi almasının çeşitli yollarıdır. Bu fikir ilk olarak 90'ların başında Gary Chapman'ın "5 Sevgi Dili" adlı kitabı tarafından popüler hale getirildi.
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Aşk, bazen nicel olarak ölçülmesi zor olabilen soyut bir terim olsa da beş sevgi dili sizin ve eşinizin ifade edebileceği eyleme geçirilebilir bir ortam sağlar. Bu beş sevgi dili ise şu şekilde sıralanıyor;
- Hizmet eylemleri
- Fiziksel temas
- Kaliteli zaman
- Hediye alma
- Onay sözleri
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Astrologlar, kişinin sevgisine "konuşma" şeklinin gezegenlerin yerleşimiyle ilgisi olduğuna inanırlar. Astroloji, maneviyat ve numeroloji uzmanı Tiffany McGee ve astrolog ve tarot kartı okuyucusu Matthias Dettmann, her burcun sevgi dilini tek tek açıklıyor…
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Koç: Fiziksel temas ve onay sözleri
Zodyakın ilk astrolojik burcu olan Koç'un mevsimi 21 Mart'tan 19 Nisan'a kadar uzanır. Mars'ın yönettiği bu ana ateş burcu etkileyici ve tutkuludur. Koç burcuysanız, duygularınızı ifade ederken muhtemelen doğrudan ve iddialısınızdır. Koç burcu olmayanlara göre daha çabuk sinirlenebilir ve sabırsız olma eğiliminde olabilirsiniz.
Tiffany McGee, The List'e Koç'un ortaklarıyla aktif olmaktan hoşlandığını ve fiziksel aktiviteyi onlarla bağlantı kurmanın ve bağ kurmanın bir yolu olarak sıklıkla kullandığını söyledi. Macera ve yenilik için can atıyorlar ve hızlı yaşam tarzlarına ayak uydurabilecek bir ortak istiyorlar. Bununla birlikte, bağımsızlığa ve özerkliğe de değer veriyorlar, bu nedenle alan gereksinimlerine saygı duyabilecek bir ortağa ihtiyaçları var.
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Matthias Dettmann, fiziksel temasın bu burç için önemli olduğunu kabul ediyor. "Koçlar tutkuları ve yoğunluklarıyla tanınırlar, bu nedenle fiziksel dokunuş onlar için sevgilerini ve arzularını ifade etmenin bir yoludur. Aynı zamanda tanınmaya ve takdir edilmeye de değer veriyorlar, bu nedenle onay sözleri onların sevildiğini ve takdir edildiğini hissettirebilir." dedi.
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Boğa: Kaliteli zaman, hizmet eylemleri ve hediye alma
Zodyakın ikinci burcu olan Boğa, Venüs tarafından yönetilir. Bu sabit dünya burcunun mevsimi 20 Nisan ile 20 Mayıs arasındadır. Boğa iseniz, muhtemelen duygularınızı sakin ve ölçülü bir şekilde ifade edersiniz ve tepki vermeden önce işlemek için zaman ayırmayı tercih edersiniz.
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Tiffany McGee'ye göre Boğa burcu, sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki sürdürmek için bir partnerle güçlü bir duygusal bağa ihtiyaç duyar. Sadık ve kararlılar ve kendilerine güvenli ve rahatlatıcı bir ev ortamı sağlayabilecek bir ortak istiyorlar. Onlar için bir ilişki, güçlü bir güven ve karşılıklı destek temeli oluşturmakla ilgilidir. Ayrıca bir ilişkide mevcut ve yakın olmaya büyük önem verirler. Matthias Dettmann, kaliteli zaman sevgi dilini akıcı bir şekilde kullanmanın yanı sıra, "Sevgi ve ilgi göstermenin bir yolu olarak yemek pişirmek veya ev işleri yapmak gibi hizmet eylemlerini de takdir ediyorlar" dedi.
Bir Boğa olarak, muhtemelen hediyeler almaktan da zevk alırsınız. Aslında bu, aşk dillerinizden bir diğeridir. Astrolog Ambi Kavanagh, Well+Good'a "Hediye almak, [Boğaların] sevdikleri tarafından sevildiğini doğrulamaktır." dedi.
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İkizler: Onay sözleri ve kaliteli zaman
21 Mayıs ile 20 Haziran arasında doğduysanız, zodyakın üçüncü astrolojik burcu ve değişken bir hava burcu olan İkizler burcusunuz. İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen bu sosyal kelebekler, zodyakın konuşkanlarıdır ve duygularını kelimelerle ifade etmeyi severler.
Matthias Dettmann, The List'e "İkizler iletişimi ve entelektüel teşviki sever, bu nedenle onay sözleri özgüvenlerini artırabilir ve takdir edilmelerini sağlayabilir. Birlikte geçirilen kaliteli zaman, aynı zamanda ilginç sohbetler ve faaliyetlerde bulunmalarına da olanak tanır." dedi.
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Tiffany McGee'ye göre, Geminiler zihinsel uyarılma için can atıyor ve düşüncelerine ve fikirlerine meydan okuyabilecek bir partneri tercih ediyor. Ayrıca bağımsızlığa ve özgürlüğe değer verirler ve kendi çıkarlarının peşinden gitmeleri için onlara alan bırakabilecek bir ortak ararlar. Romantik ilişkilerin, hem sevgili hem de arkadaş olan bir partnerle derin bir zihinsel bağ kurmakla ilgili olduğuna inanırlar.
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Yengeç: Hizmet eylemleri ve kaliteli zaman
Zodyakın dördüncü astrolojik burcu Yengeç, 21 Haziran ve 22 Temmuz arasındaki doğum günlerini kapsar. Ayın çocuğu olan bu ana su burcu, son derece empatik ve son derece sezgisel olmasıyla bilinir. Genellikle duygularının onları yönlendirmesine izin verirler ve bunaldıklarında geri çekilme eğilimindedirler.
Tiffany McGee'ye göre, bir Yengeç ilişkisinde duygusal bağ ve yakınlık en önemli önceliklerdir. Bir güvenlik ve rahatlık duygusu yaratabilen ve en derin düşüncelerini ve duygularını paylaşmaya istekli birini istiyorlar. Oldukça hassastırlar ve eşlerinin duygularına uyum sağlarlar ve duygusal yakınlığa her şeyden çok değer verirler.
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Matthias Dettmann'ın The List'e açıkladığı gibi, "Güvenli ve besleyici bir ortam sağlayabilecek ve ihtiyaçlarına özen gösteren birini arzuluyorlar. Bu nedenle, kaliteli zaman onların birincil sevgi dilidir. Ev işlerine yardım etmek gibi hizmet eylemleri veya ayak işlerini yürütmek, eşlerinin onları önemsediğini ve yardım etmeye istekli olduğunu da gösterebilir."
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Aslan: Onay sözleri ve hizmet eylemleri
Aslanlar (23 Temmuz - 22 Ağustos doğumlular) kendinden emin ve dramatiktirler ve duygularını dikkat çekici bir şekilde ifade etme eğilimleri vardır. Tiffany McGee, The List'e Aslanların bir ilişkide şımartılmaktan ve takdir edilmekten hoşlandığını açıkladı. Ayrıca bir partnerde güven ve hırstan etkilenirler ve yeteneklerini takdir eden ve başarılarını paylaşan bireylerle kolayca bağlantı kurabilirler. Ek olarak, Aslanlar romantizme ve büyük jestlere değer verir ve bu nedenle kendilerini özel ve sevildiklerini hissettirebilecek bir ortağa ihtiyaç duyarlar.
Matthias Dettman, McGee'nin iddiasına katılıyor. Astrolog ve tarot kartı okuyucusu The List'e "Aslanlar beğenilmeyi ve takdir edilmeyi sever, bu nedenle onay sözleri egolarını yükseltebilir ve kendilerini özel hissettirebilir. Sevgi ve ilgi göstermenin bir yolu olarak bir sürpriz planlamak veya düşünceli bir şey yapmak gibi hizmet eylemlerini de takdir ediyorlar." dedi.
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Başak: Hizmet eylemleri ve onay sözleri
23 Ağustos ile 22 Eylül arasında doğanlar için burcunuz Başak'tır. Bu pratik varlıklar, duygularını mantıklı bir şekilde ifade etme eğilimindedir. Duygularını ifade etmeden önce analiz ederek iç gözlem yaptıklarını sık sık fark edebilirsiniz.
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The List'e Tiffany McGee, Başakların sorumlu ve vicdanlı ve ayrıntılara dikkatlerini paylaşan bir ortak aradıklarını söyledi. Ayrıca sağlıklı alışkanlıkları ve rutinleri tercih edebilirler. Sıkı çalışma ve özveri değerlerini paylaşan ve hayatın günlük sorumluluklarını yönetmelerine yardımcı olabilecek birini hayal ederler.
Uzman, "Başaklar pratikliğe ve sorumluluğa değer verir, bu nedenle hizmet eylemleri onlara partnerlerinin güvenilir olduğunu gösterebilir. Pratikliğe ve iletişime değer verdikleri ve çabalarının sözlü olarak tanınmasına sürekli ihtiyaç duydukları için, kendilerini onaylamak için partnerlerine bakarlar." diye açıkladı.
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Terazi: Kaliteli zaman, hizmet eylemleri ve hediye alma
Zodyakın yedinci astrolojik burcu olan Terazi, kardinal bir hava burcudur. 23 Eylül ile 22 Ekim arasında doğum günlerini kutlayan bu kişiler diplomatik varlıklardır. Duygularını uyumlu ve dengeli bir şekilde ifade ederler, genellikle uzlaşma ve adalet ararlar.
Ambi Kavanagh, Well+Good'a "Venüs tarafından yönetilen Terazi güzel olan her şeyi sever" dedi. "Bu burç için hediye almak bir sevgi ifadesidir." Matthias Dettmann'a göre teraziler ayrıca nazik ve düşünceli ortaklar arama eğilimindedir. Güzelliğe olan sevgilerini ve estetik zevklerini paylaşan birini ararlar. Ayrıca ortaklığa ve eşitliğe değer verirler, bu nedenle karar verme ve uzlaşma konusunda kendileriyle işbirliği yapabilecek bir ortağa ihtiyaçları vardır.
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Terazi için bir ilişki, gerçekten dengeleyebilecekleri ve uyum sağlayabilecekleri bir partner bulmakla ilgilidir. Genellikle adalet ve adalet ideallerini paylaşan önemli bir başkasını ararlar. Tiffany McGee'nin bize söylediği gibi, "Teraziler uyuma ve dengeye değer verir, bu nedenle birlikte geçirilen kaliteli zaman ilişkilerini güçlendirebilir ve güven inşa edebilir. Hizmet eylemleri onların sevildiğini ve takdir edildiğini hissettirir."
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Akrep: Fiziksel temas ve onay sözleri
23 Ekim ile 21 Kasım arasında doğduysanız, burcunuz Akrep'tir. Akrepler, Mars ve Pluto tarafından yönetilir ve gizemli oldukları bilinir. Kendilerini daha iyi anlamak için duygularının derinliklerine inme eğilimindedirler.
Matthias Dettman, The List'e bir ilişkide, yoğun duygusal bağ ve tutkunun Akrepler için önemli olduğunu söyledi. Yakınlık ve bağlılık seviyelerine uygun ortaklar ararlar. Akrepler ayrıca güvene ve münhasırlığa değer verir. Bu nedenle sadık ve dürüst olabilecek bir ortağa ihtiyaçları vardır. Duygusal olarak tükendiklerinde, fiziksel arzularına yönelme eğilimleri vardır.
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Dettman, "Akrepler tutkulu ve yoğun bir işarettir, bu nedenle fiziksel temas onlara rahatlık ve duygusal bağlantı sağlayabilir. Aynı zamanda tanınmaya ve takdir edilmeye de değer veriyorlar, bu nedenle onay sözleri onların sevildiğini ve takdir edildiğini hissettirebilir." diye açıkladı.
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Yay: Kaliteli zaman ve hizmet eylemleri
Jüpiter tarafından yönetilen Yaylar (22 Kasım ile 21 Aralık arasında doğanlar) özgür ruhlu filozoflardır. Meraklı yapıları nedeniyle, yeni deneyimler arayarak duygularını keşfetme eğilimindedirler. Bu Ateş burcunun hem özgürlüğe hem de maceraya değer verdiği biliniyor. Genellikle yeni ufuklar keşfetmek ve zihinlerini genişletmekle ilgili faaliyetler ararlar. Bu nedenle, kendi çıkarlarının peşinden gitmeleri için onlara alan verebilecek bir ortağa sahip olmaktan fayda sağlarlar.
Tiffany McGee'ye göre, eşleri aynı seyahat etme ve yeni şeyler öğrenme sevgisini paylaşmıyorsa, Yay burcu da bir ilişkide mutlu olamaz. Matthias Dettman, "Yay burcu macerayı ve keşfetmeyi sever, bu nedenle birlikte geçirilen kaliteli zaman yeni deneyimler ve anılar yaratabilir. Planlama veya hazırlıkta yardımcı olmak gibi hizmet eylemleri de onlara eşlerinin destekleyici ve ilgili olduğunu gösterebilir." diye ekledi.
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Oğlak: Hizmet eylemleri, onay sözleri ve hediye alma
Zodyakın 10. burcu olan Oğlak, Satürn tarafından yönetilen bir ana dünya burcudur. 22 Aralık ile 19 Ocak arasında doğduysanız, muhtemelen hırslı ve pragmatik biri olarak bilinirsiniz ve iş duygularınızı işlemeye geldiğinde son derece pratik bir yaklaşıma sahipsinizdir.
Tiffany McGee'ye göre Oğlaklar pratiktir ve bir ilişkinin mali yönlerine önem verir. Başarılı bir yaşam ve güçlü ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmaya istekli bireyler ararlar. Ambi Kavanagh da aynı fikirde. Well+Good'a söylediği gibi, "Oğlak ... maddi dünyaya oldukça odaklanmıştır, bu nedenle dilek listelerinde hediyeler almak, kalplerini aydınlatmanın kesin bir yoludur."
Oğlaklar ayrıca geleneksel değerleri destekleme ve aile odaklı hedeflere sahip olma eğilimindedirler, bu nedenle istikrar ve güvenlik duygusuna değer veren bir ortağa ihtiyaçları vardır. Matthias Dettman, The List'e şunları söyledi: "Oğlaklar hırs ve sorumluluğa değer verirler, bu nedenle hizmet eylemleri onlara partnerlerinin güvenilir ve güvenilir olduğunu gösterebilir. Ayrıca, başarılarını takdir etmek veya hayranlıklarını ifade etmek gibi onay sözlerini bir yol olarak takdir ederler.
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Kova: Kaliteli zaman ve onay sözleri
Zodyakın 11. astrolojik burcu olan Kova, Uranüs tarafından yönetilen sabit bir hava burcudur. Bu asiler, doğum günlerini 20 Ocak ile 18 Şubat arasında kutlarlar ve duygularını genellikle yerleşik normlara meydan okuyan şekillerde ifade ederler. Duygusal durumlarla uğraşırken tarafsız veya mesafeli görünme eğiliminde olabilirler.
Matthias Dettmann'a göre Kovalar, bireyselliklerini destekleyebilecek ve onlara ilgi alanlarının peşinden gitmeleri için alan bırakabilecek birini arıyor. Genellikle alışılmadık ve ilericidirler ve fikirlerine meydan okuyabilecek ve zihinlerini harekete geçirebilecek bir ortak isterler. Kovaların ayrıca güçlü bir benlik duygusu vardır, bu nedenle eşlerinin onların alan ve özgürlük gereksinimlerine saygı duyması önemlidir.
Dettman, "Kova bağımsızlığa ve yeniliğe değer verir. Bu nedenle birlikte geçirilen kaliteli zaman, yeni fikirleri ve deneyimleri keşfetmelerine olanak sağlayabilir. Ayrıca, benzersiz niteliklerini kabul etmek veya yaratıcılıklarına hayranlık ifade etmek gibi onay sözlerini de takdir ederler." diye açıkladı.
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Balık: Hizmet eylemleri ve fiziksel temas
Zodyakın son burcu olan Balık, Neptün tarafından yönetilen değişken bir su burcudur. 19 Şubat ile 20 Mart arasında doğanlar, duygularını şiirsel ve yaratıcı bir şekilde ifade ederler ve genellikle duygularıyla bağlantı kurmak için bilinçaltına dokunurlar.
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Tiffany McGee'ye göre Balık, ilişkilerdeki duygusal derinliği ve desteği takdir ediyor ve onlarla duygusal düzeyde bağlantı kurabilecek bir ortağa ihtiyaç duyuyor. Kendilerine güvenlik ve istikrar duygusu sağlayabilecek birini ararlar. Aynı zamanda sezgisel ve yaratıcıdırlar ve sanatsal uğraşlarını ve ruhani ilgi alanlarını paylaşabilecekleri bir partner isterler.
McGee, The List'e "Balık hassas ve yaratıcı bir burçtur, bu nedenle fiziksel dokunuş onlara rahatlık ve duygusal bağlantı sağlayabilir. Ayrıca, sevgi ve ilgi göstermenin bir yolu olarak düşünceli bir şey yapmak veya bir projeye yardım etmek gibi hizmet eylemlerini de takdir ediyorlar." dedi.