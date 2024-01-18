Uzay yolculuğu başladı! Türkiye 100. yılında uzayda

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. ( Axiom Space - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü ise basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip bir uzay aracı olarak tasarlandı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu başladı.

Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.

Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

Daha önce ABD yerel saatiyle 17 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi, SpaceX tarafından son kontrollerin tamamlanması amacıyla bir gün ertelenmişti.

SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezinden Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yola çıkacak. Türkiyenin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcının da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracı içinden görüntülendi.

Dün fırlatmanın saatler kala teknik bir arıza nedeniyle ertelenmesinin ardından Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49'de fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı uzay yolculuğuna çıkıyor. (Fotoğraf: AA)

SpaceX tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16.49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80" denilmişti.

Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına doğru hareket etti. ( Axiom Space - Anadolu Ajansı )

Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten sabah yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16.49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanılmıştı.

UZAY YOLCULUĞU HEYECANLA TAKİP EDİLDİ

Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu İstanbul'dan izlendi.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek Gezeravcı'nın yolculuğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır” adı verilen dev kubbeli planetaryumdan ve Bilim Üsküdar'da vatandaşlar tarafından takip edildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da uzay yolculuğunu Taksim Meydan'ındaki planetaryumdan takip etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar (solda), Türkiye'nin "İlk İnsanlı Uzay Misyonu"nu izlemek için Taksim Meydanı'nda kurulan "dome çadır” adı verilen dev kubbeli planetaryumu ziyaret etti. Ziyarette Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da (sağda) yer aldı. ( Hakan Akgün - Anadolu Ajansı )

VATANDAŞLAR İLK TÜRK ASTRONOTUN UZAY YOLCULUĞUNA ŞAHİTLİK ETTİ

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı kapsamında, TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen yolculukla vatandaşlar ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda olacak. Bu yolculukta, kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

BAKAN KACIR: BU GURUR BİZİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin, "Yarınlar bizim. Bu gurur bizim. Bu gurur Türk milletinin. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, paylaşımında "Yarınlar bizim. Bu gurur bizim. Bu gurur Türk milletinin. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Yarınlar bizim.



Bu gurur bizim.



Bu gurur Türk Milletinin…



Yolumuz açık olsun!#GururDuyTürkiye 🚀🧑‍🚀🇹🇷 pic.twitter.com/rCOAwx4ihh — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 18, 2024

Videoda, millet olmanın acıda ve kederde bir olmak gibi heyecan, sevinç ve coşkuda da bir ve beraber olabilmek demek olduğunu dile getiren Kacır, tarihi gururun hep birlikte yaşandığını ve kalplerin Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile attığını belirtti. Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay istasyonu'nda 14 gün boyunca gerçekleştireceği Türk Uzay Bilim Misyonu'nun, bilim dünyasına önemli katkılar sunacağına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Misyon kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 bilimsel deney, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu, Türk gençleri ve Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Milletimizin ufkunu gökyüzünün sınırlarının ötesine taşıyacak bu yolculuk, inşallah gelecekte de Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçireceğimiz nice projenin de habercisi olacak."

Gezeravcı'nın ay yıldızlı bayrağı taşıyacağı uzay görevini başarıyla icra ederek sağ salim dönmesini temenni eden Kacır, bu heyecan verici misyonu anbean takip eden çocuklara ve gençlere çok daha büyük başarılara imza atacakları aydınlık bir gelecek diledi.

Kacır, başka bir paylaşımında da Gezeravcı'nın gerçekleştireceği 13 bilimsel deneyden birini, ortaokul öğrencileriyle birlikte hazırlayan Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Birsen Geçer ve TEKNOFEST 2023 Yüksek İrtifa Roket Yarışması birincisi takımın kaptanı Mehmet Sizer'in fırlatma etkinliğinin özel konukları olduğunu belirtti, bu gece sadece Alper Gezeravcı değil, Türk gençliğinin ve çocuklarının hayallerinin de gökyüzünün sınırlarının ötesine geçeceğini vurguladı.

FAHRETTİN ALTUN: TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Türkiye olarak, tarihi bir ana tanıklık ediyoruz.

Ülkemiz, insanlı ilk uzay yolculuğuna adım atıyor. Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesini yaşamanın, yıllardır gerçeğe dönüşmesi beklenen bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

Bu önemli yolculuk, Uzay Vatan'da yaptığımız ve gelecekte gerçekleştireceğimiz çalışmalar için bir mihenk taşı olacak. Bu yolculuk, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan büyük bir hikayesinin başlangıcını ve ülkemizin uzaydaki varlığını güçlendirecek son derece kıymetli bir adımı simgeliyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki güçlü Türkiye vizyonu, her alanda yüksek başarılar elde etmemiz için bize ilham veriyor.

Bilim ve uzay keşifleri alanında çok kıymetli bu görevi üstlenen ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı’ya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleşen bu yolculukta başarılar diliyorum.

Türkiye olarak, tarihi bir ana tanıklık ediyoruz.



Ülkemiz, insanlı ilk uzay yolculuğuna adım atıyor. Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesini yaşamanın, yıllardır gerçeğe dönüşmesi beklenen bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.



Bu önemli… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2024

BAKAN KACIR, ASTRONOT GEZERAVCI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile uzay yolcuğu öncesi telefonla görüntülü konuştu.

Kacır, sosyal medya hesabı X'ten görüşmeye ilişkin paylaşım yaparak, Gezeravcı'nın millete "Allah'a ısmarladık" diyerek selamlarını ilettiğini bildirdi.

Gezeravcı ile gurur duyduklarını belirten Kacır, Türk milletinin nefesini tutarak, tarihi anı beklediğini vurguladı.

Bakan Kacır'ın paylaşımında, telefon görüşmesine ilişkin video da yer aldı.

NASA'DAN ONAY ALINDI

Görüşmede Kacır, "Az önce, bugün için kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA'dan onay alındığını bize ilettiler." ifadesi üzerine Gezeravcı, "Mutabıkız Sayın Bakanım." karşılığını verdi.

Görevin gerçekleşmesini hep birlikte beklediklerini ifade eden Kacır, "Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Siz, her zamanki gibi çok hazırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Gezeravcı da dünkü gecikmenin işin doğasında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gönül isterdi ki planlı ve zamanında gerçekleşsin ama bunlar (dünkü erteleme) zaten işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil, başından beri olabilecek her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Bu, şimdi değil bir yıl sonra da olsa zihnimiz, her şekliyle hazırız, fiziksel ve mental olarak."

BAKAN KACIR: ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Kacır, "Allah'ın izniyle inşallah, hayırla gideceksiniz, milletimizin hayallerini ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya, sonra da Türkiye'mize döneceksiniz." dedi.

Gezeravcı ise şunları kaydetti.

"Başta Cumhurbaşkanı'mız, sizler ve bütün milletimizin bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühleri için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti, yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz."

Kacır, "İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun." ifadesini kullanırken, Gezeravcı "Allah'a ısmarladık" diyerek veda etti.

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu gerçekleştirecek Astronot Alper Gezeravcı milletimize “Allahaısmarladık” diyerek selamlarını iletti.



O’nunla gurur duyuyoruz.



Türk Milleti nefesini tuttu, tarihi anı bekliyor.



19 Ocak 2024 00:49⏳#GururDuyTürkiye 🚀👩‍🚀🇹🇷 pic.twitter.com/VP9jvHcsHi — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 18, 2024

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.