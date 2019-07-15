Dijitalleşme hayatımızın her alanını hızla kaplıyor. Sağlık da dijital dönüşüme en hızlı ayak uyduran sektörlerden. Evlere entegre olacak sağlık sensörleri, Tele-Tıp, portatif teşhis cihazları ve yapay zeka bazlı klinik tanı destek sistemleri sağlıktaki yeni teknolojilerden bazıları. Bu alanda yatırım yapan Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşları'nın hedefi önümüzdeki dönemdeki çevre ülkelerde "dijital tanı" merkezleri kurmak, tedavi için gelen hastaları kısa süre hastanede tutup, konaklayacakları otellerde Telemedicine (Teletıp) ile takip etmek. 2017 yılında sağlık turizmine soyunan VKV Sağlık Kuruluşları 2021 yılında yabancı hasta oranının yüzde 30'a yükselmesini hedefliyor.

İLK KEZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKTI

Yatırımlarını ilk kez şehir dışına taşıyan VKV Sağlık Kuruluşları'nın Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu ve Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit, Bodrum Amerikan Hastanesi'nin açılış töreni öncesinde aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in de olduğu bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenledi. Soruları yanıtlayan Bulutcu, VKV Sağlık Kuruluşları'nın dijital vizyonunu paylaştı.

Bulutcu, VKV Sağlık Kuruluşları'nın çatısı altında hizmetlerini sürdüren Amerikan Hastanesi'nin 100 yıla yakın deneyimi Bodrum'a taşıdıklarını ve ilk kez İstanbul dışında yatırım yaptıklarını söyledi. 1997 yılında kurulan Özel Bodrum Hastanesi'ni satın alma ve yenileme çalışmaları dahil olmak üzere yaklaşık 150 milyon TL'lik yatırım ile devraldıklarını kaydeden Bulutcu, 24 poliklinik, 53 yatak, 3 ameliyathane ile hizmet vermeye başladıklarını anlattı.



'MÜZE HASTANE'

İstanbulluların yaz ve kış aylarında da yaşamayı tercih ettiği bir yer haline gelen Bodrum'da bir Amerikan Hastanesi açılması konusunda Koç Ailesi'ne gelen talep üzerine harekete geçtiklerini belirten Bulutcu, sıfırdan hastane yapmak yerine, 20 yıllık geçmişi olan Özel Bodrum Hastanesi'ni satın alıp, tüm alt yapısını yenileyerek yeniden inşa ettiklerini ifade etti. Otopark olarak kullanılan bölümün yerine ameliyathaneleri inşa etmek istediklerini ancak Geç Roma Dönemi'ne ait çok güzel mozaikler çıkınca, planların değiştiğini ve sürecin bir yıl uzadığını kaydeden Bulutcu, şöyle konuştu: "Yenileme ve iyileştirme çalışmaları sırasında önemli tarihe ışık tutacak önemli bir tarihi eser ile karşılaştık. Başta Anıtlar Kurulu olmak üzere alınan tüm idari izinlerle arkeolojik kazılar başladı. Ortaya çıkan eserlerin önemli bir bölümünün, kurtarma kazısı sonrasında yerinde korunması uygun görüldü. Zemin seviyesinin altında üzeri camla kapatılarak altı ayrı havuz şeklinde düzenlenen sergi alanında ‘Geç Roma Dönemi'ne ait (M.S. 400-500 yy.) duvar kalıntıları ile birlikte ortaya çıkarılan taban mozaikleri, restorasyon çalışması sonrasında hastanemiz bünyesinde sergilenmek üzere hazırlandı. Mimari açıdan değerlendirildiğinde Bodrum Amerikan Hastanesi'ndeki arkeolojik kazılarda ‘Geç Roma Dönemi'ne ait ortaya çıkan eserlerin irili ufaklı oluşan büyük bir villa yapısı olduğu düşünülüyor. Bodrum Amerikan Hastanesi olarak Bodrum'un en merak edilen cevherinin perdesini araladık. Hastanemiz sağlık sektörü kadar kültür sanat alanında da önemli bir katkı sağlayacak. Dolayısıyla sadece hastalarımızı değil, koruma altına alarak sergilediğimiz ‘Geç Roma Dönemi'ne ait tarihi kalıntılarla da sanatseverleri ağırlayacak."



Geç Roma Dönemi'ne ait tarihi kalıntıların üzeri camla kapatılarak sergi alanı haline getirildi.

İSTANBUL VE BODRUM'DA UYGULANACAK

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde Organ Nakli Merkezi açtıklarını belirten Bulutcu, yeni girişimler, merkezler ve iş modelleriyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bulutcu, hastaların hastaneye girişinden çıkışına kadar rahat ve akıcı hizmet almasını hedefleyen "Service Line" sistemini geçen yıl itibarıyla hayata geçirdiklerini ifade etti.

'TELE-TIP ÖNE ÇIKACAK'

Teknolojideki gelişmelere de değinen Bulutcu, ilerleyen yıllarda çok ciddi, yoğun bakımlık ve komplike vakalar haricinde sağlık ihtiyacı için hastaneye gitmeye gerek kalmayacağını, Telemedicine'ın (Tele-Tıp) öne çıkacağını öngördü. Cep telefonu ve akıllı saatlerdeki uygulamalar üzerinden kalp ritmi şeker ölçümü yapılabildiğini, hastanın doktorla görüşebildiğini hatırlatan Bulutcu, bunun erken teşhis sağladığını vurguladı.

ABD'de bazı üniversite hastanelerinde pilot olarak başlayan bu modeli uygulamak için yoğun bir yatırım sürecine girdiklerini ifade eden Bulutcu, hastaların teşhis konulduktan sonra operasyon için bir gün hastanede yatırılıp, tedavilerinin geri kalanını otel ya da evlernden takip edecekleri yeni yöntemlere eğileceklerini kaydetti. Hastaların daha güzel bir ortamda iyileşme periyodu yakalayabileceğini belirten Bulutcu 1 yıldır hazırlandıkları Telemedicine (teletıp) adı verilen modelin İstanbul ve Bodrum'da uygulanacağını söyledi. Bulutcu, Tele-tıp ile raporlara merkezden de katkı sağlanacağını, tedavi algoritmalarının birlikte oluşturulacağını vurguladı.

'ÇEVRE ÜLKELERDE ÖNCE OFİS SONRA DİJİTAL TANI MERKEZİ KURACAĞIZ'

Çevre ülkelerdeki en büyük eksiğin tedavi sonrası takip olduğunu söyleyen Bulutcu, Balkanlar, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya ve İngiltere'de önce Koç Health Care ismiyle ofis açacaklarını ardından "dijital tanı" merkezleri kuracaklarını aktardı. Bulutcu ''Söz konusu merkezlerde, o ülkelerden gelen hastaların takibini yapmak mümkün olacak\ Ingiliz ve Rus hastalar icin saglikta cazibe merkezi olmak istiyoruz'' dedi.

'YABANCI HASTA ORANI YÜZDE 30'A ULAŞACAK'

2017 yılında sağlık turizmine soyunan VKV Sağlık Kuruluşları 2021 yılında yabancı hasta oranının yüzde 30'a yükselmesini hedefliyor. 2017 yılında yüzde 7 olan yabancı hasta oranının 2018'de yüzde 20'lere geldiğini belirten Bulutcu oranın bu yıl yüzde 25'e 2021'de yüzde 30'a ulaşacağını öngördü.

'CODE LOTUS PROJESİ BAŞLATTIK'

Bu gelişmeler ışığında, hastaneler konvansiyonel sağlık hizmetlerinin dışına çıkarken, kişiselleştirilmiş tıp ile tamamlayıcı tıbbı da beraberinde getireceğini belirten Bulutcu, 2017 yılında "İyileştir Kendini" şiarıyla hem hastaların hem de çalışanların fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarına katkıda bulunacak nitelikteki bütünsel yaklaşımları benimseyen Code Lotus projesini başlattıklarını aktardı. Bulutcu ''Code Lotus bünyesinde müzik terapi, sanat terapi, çiğ beslenme atölyeleri, kayropraktik, biofeedback, akupunktur gibi farklı bütüncül yaklaşım alanlarının da eklenmesini planlıyoruz. Tamamlayıcı tıp ile hem yoğun stres altındaki hastane çalışanlarına hem de hastalara yönelik tasarlanmış programlar sunuluyor'' diye konuştu.

'KADIKÖY VE İZMİR'DE FİZİBİLİTE ARAŞTIRMALARI YAPIYORUZ'

Bulutcu yeni Amerikan Hastaneleri görecek miyiz? sorusu üzerine İstanbul Kadıköy ve İzmir'de fizibilite araştırmaları yaptıklarını ancak bunun yeni hastane açılacağı anlamına gelmediğini söyledi. Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çatısı altında Amerikan Hastanesi, MedAmerikan, Koç Üniversitesi hastanesi ve Bodrum Amerikan Hastanesi'nın hizmet verdiğini belirten Bulutcu ''Yaklaşık 700 doktor, binden fazla hemşire, bin 500'ü aşkın idari çalışanımızla 5 bin kişilik büyük bir aileyiz. Artan hastane ve hasta sayımıza paralel olarak, kalitemizden ödün vermeden uluslararası standartların üstünde çalışan sayımızı da artırmayı öngörüyoruz'' dedi.

VKV Sağlık Kuruluşları olarak insan kaynağına yaptıkları yatırım ve verdikleri değerle farklılaşmayı amaçladıklarını dile getiren Bulutcu şöyle konuştu: ''Çalışma arkadaşlarımıza mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyici eğitim olanakları sunuyoruz. Koç Üniversitesi Hastanesi Topkapı kampüsümüzde hayata geçirdiğimiz İleri Düzey Eğitim ve Simülasyon Merkezi projesini bunun en iyi örneklerinden biri. Kalifiye sağlık personelinin yetiştirilmesi için, tutum ve davranıştan tıbbi bilgi ve beceriye kadar, yatırım yapmaya devam edeceğiz.''

Bodrum Amerikan Hastanesi'nin açılış törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Koç Holding Şeref Başkanı ve Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç, Muğla Valisi Eseengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Temel Atay, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ve VKV Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu katıldı.(soldan sağa)