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2021 yılında Almanya'da iş ve işçi bulma kurumu Federal Çalışma Ajansı'nın bilimsel kuruluşu olan İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle artan “home office”, yani evden çalışma uygulamasının verimliliği düşürmediği ortaya çıktı.

Kurumun araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 60'ı için iş verimliliğinde büyük bir değişikliğe neden olmazken, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 22'si verimliliği daha da artırdığı tecrübesini edindiğini aktardı. Araştırmada yer alan işletmelerin yüzde 13'ü ise ‘esnek çalışmanın üretkenliği olumsuz etkilediği’ görüşünü dile getirdi.

“YENİ ÇALIŞMA MODELİ HİBRİT OLACAK”

Yaşanan bu süreçte performans ölçümlemesinin önemine dikkat çeken ARGE 24 Teknoloji A.Ş. CEO’su Harun Taşdelen, “Uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle birlikte performans ölçümü ve raporlaması çok daha fazla önem arz etmeye başladı” dedi. Pandemi sebebiyle uzaktan çalışma sistemine geçilmesinin oldukça zor bir süreç olduğuna değinen Taşdelen, “Ancak pandemi sayesinde uzaktan çalışma ile kendimizi keşfettik. Pandemi süreci zor olsa da herkes için ileriki dönemlerde olumlu sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu.

Tamamen uzaktan bir çalışma yönteminin kalıcı olarak devam etmeyeceğini öne süren Harun Taşdelen, şunları söyledi:

“En iyi ve en verimli çalışma modelinin hibrit çalışma modeli olduğunu düşünüyorum. Bu model ile çalışanlar hem uzaktan çalışmanın keyfini hissederken hem de çalışma arkadaşları ile sosyal ilişkilerini de askıya almamış olacaklar. Genel olarak gözlemlerimizde çalışanlar uzaktan görevlerini sürdürürken en çok özlem duydukları şeyin molalarda çalışma arkadaşları ile sohbet etmek olduğu gözlemlendi. İlerleyen dönemde yaygın olarak kullanılacak çalışma modeli, hibrit çalışma modeli olacaktır.”

“UYGULAMADA İZLENECEK YOL TARTIŞMA KONUSU”

Performans değerlendirmesi yapılırken uygulanacak yöntem seçiminde; işin niteliği, çalışan ve şirket profili, sonuçların kullanılacağı alan gibi parametrelerin göz önüne alınması gerektiğinin altını çizen Taşdelen, yanlış ve eksik uygulanan bir performans değerlendirmenin yarardan çok zarara sebep olacağını söyledi.

Performans ölçümlemelerinde sabahın ilk saatleri ve akşam saatleri verimliliğin en üst düzeyde olduğunu, öğle saatlerinde ise verimliliğin yüzde 20 civarında düşüş gösterdiğini ifade eden Taşdelen, performans ölçümlemesi öncesine göre çalışanların veriminin yüzde 70 artış gösterdiğini gözlemlediklerini aktardı.