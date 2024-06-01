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        Haberler Magazin Deniz Akkaya için uyuşturucu tespiti talep etti - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya için uyuşturucu tespiti talep etti

        Deniz Akkaya'nın uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti istendi. Eski eşi Efe Önbilgin'in kızının velayetini almak için açtığı davada, Akkaya için uyuşturucu tespiti yapılması talep edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi; "Deniz Akkaya'nın uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığı duyumlarını da almış bulunmaktayız. Akkaya'nın Adli Tıp Kurumu'na sevki yapılarak uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istiyoruz."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:22
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        Uyuşturucu tespiti talep etti
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        Deniz Akkaya'nın kızıyla yaşadığı tartışmayı sosyal medyada ifşa etmesiyle gelişen olaylar büyüyor. Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı.

        A.Ö'nün babası olan Efe Özbilgin, kızıyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı. Özbilgin, önce Deniz Akkaya'ya 1 ay boyunca konuşma yasağı getirdi.

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        Efe Özbilgin, şimdi de kızının velayetini almak üzere harekete geçti. İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açan Özbilgin, Deniz Akkaya’nın kendi zevkleri uğruna velayet hakkını kötüye kullanarak kızının psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü tehlikeye attığını öne sürdü.

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        Dava dilekçesinde Deniz Akkaya'ya uyuşturucu tespiti yapılması da talep edildi;

        “Deniz Akkaya, mesleği gereği yurt dışında yaşayan Efe Önbilgin’in kızıyla iletişim araçlarıyla dahi iletişim kurmasını bilinçli eylemleriyle engellemiştir. Efe Önbilgin, Akkaya’nın engellemelerine rağmen çocuğuyla İngiltere ve Fransa’da görüşmüştür. Akkaya kendi özel hayatını kısıtladığını kızına sürekli söylemekte ve bu nedenle kızını sık sık yaşlı ve hasta olan dedesinin evine göndermektedir. Deniz Akkaya, 'burnu sürtsün diye kendim teslim ettim çocuk esirgemeye' diyecek kadar şuurunu kaybetmiş durumdadır. Deniz Akkaya’nın uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığı duyumlarını da almış bulunmaktayız. Akkaya’nın Adli Tıp Kurumu’na sevki yapılarak uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istiyoruz. Çocuğa bakmanın ağır bir yük olduğunu açıkça söyleyen ve Efe Önbilgin’in babalık görevini yapmasını sürekli engelleyen Deniz Akkaya, velayet görevini kötüye kullanmıştır. Londra’da son derece rahat bir hayatı olan Efe Önbilgin, kızına maddi-manevi tüm desteği vakfetmeye hazırdır. Akkaya’nın çocuğun üstün yararını hiçe sayan ve ona açıkça zarar veren eylemleri nedeniyle velayetin bizzat Türkiye’ye gelerek almaya hazır olan Efe Önbilgin’e verilmesini istiyoruz.”

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        #Efe Özbilgin

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