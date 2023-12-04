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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üvey baba cinayetinde "haksız tahrik" indirimi

        Adana'da üvey babasını öldüren çocuğa "haksız tahrik" indirimi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde üvey babasını öldüren çocuğa "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezası, "haksız tahrik" indirimiyle 7 yıla indirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:44
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        Üvey baba cinayetinde "haksız tahrik" indirimi
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        Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Yücel C.'nin 16 Mayıs 2022'de öldürülmesiyle ilgili 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. ve annesi E.C. tutuklandı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        İddianamede, O.H.'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C.'yi kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanındaki annesi E.C.'nin tüm olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel C.'nin ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" ileri sürüldü.

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        CEZAEVİNDEN KATILDI

        Davanın Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.H. (15) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık anne E.C. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        ESAS HAKKINDA MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

        Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık O.H.'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle üvey babası Yücel C.'yi kafasına vurarak öldürdüğünü, bu sırada yanında olan annesi E.C.'nin sağlık ekiplerini arama teklifinin oğlu O.H. tarafından reddedildiğini belirtti.

        "HAKSIZ TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRME" SUÇU

        Savcı, üvey babasından şiddet gören O.H.'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması, annesi E.C.'nin ise kasten öldürme eylemine katıldığına dair kesin ve maddi bir delil bulunmadığından hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi" yönünde görüş sundu.

        BERAATLERİNİ İSTEDİLER

        Sanık O.H. savunmasında tahliye ve beraat talep etti. Sanık E.C. de oğlu O.H.'yi cinayete azmettirmediğini belirterek beraat istedi.

        MAHKEME CEZAYI İNDİRDİ

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı O.H.'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği ve suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle 7 yıla indirdi. Sanık E.C.'nin ise "delil yetersizliği" nedeniyle beraatına karar verildi. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

        *Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.

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