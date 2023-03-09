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Üsküdar'da eski sevgilisini öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti

İstanbul Üsküdar'da eski sevgili dehşeti yaşandı. 27 yaşındaki genç, eski sevgilisi olduğu öne sürülen kadını evinin önünde tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi

Giriş: 09.03.2023 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL
Üsküdar'da eski sevgilisini öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti
Eski sevgilisini öldürüp intihar etti!
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DHA

Üsküdar'da Mevlüt İçin, takip ettiği eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı evinin önünde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

OTURDUĞU SİTEYE KADAR TAKİP ETTİ

Miray Atmaca (27)
Miray Atmaca (27)

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 19.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Günal Sokak'ta bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Mevlüt İçin (27) eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı (27) iş dönüşünde oturduğu siteye kadar takip etti.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Mevl&uuml;t İ&ccedil;in (27)
Mevlüt İçin (27)

Mevlüt İçin, evine girmek üzere olan Miray Atmaca'ya ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, her iki kişinin de olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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