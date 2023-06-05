HABERTURK.COM

TÜİK bugün mayıs ayı yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında tüketici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 39.59 ile 1.5 yılın en düşük seviyesine gerildi. Üretici enflasyonundaki yıllık artış ise yüzde 40.76 ile 2 yılın dibini gördü.

Mayıs verisiyle beraber yıllık üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makas da neredeyse kapandı. Fark 1.17 puana geriledi. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi söz konusu makas Ekim 2022'de 72.18 puanla zirveye çıkmıştı.

Yİ-ÜFE (%) TÜFE (%) Yİ-ÜFE/TÜFE farkı 2020 Ocak 8,84 12,15 -3,31 Şubat 9,26 12,37 -3,11 Mart 8,50 11,86 -3,36 Nisan 6,71 10,94 -4,23 Mayıs 5,53 11,39 -5,86 Haziran 6,17 12,62 -6,45 Temmuz 8,33 11,76 -3,43 Ağustos 11,53 11,77 -0,24 Eylül 14,33 11,75 2,58 Ekim 18,20 11,89 6,31 Kasım 23,11 14,03 9,08 Aralık 25,15 14,60 10,55 2021 Ocak 26,16 14,97 11,19 Şubat 27,09 15,61 11,48 Mart 31,20 16,19 15,01 Nisan 35,17 17,14 18,03 Mayıs 38,33 16,59 21,74 Haziran 42,89 17,53 25,36 Temmuz 44,92 18,95 25,97 Ağustos 45,52 19,25 26,27 Eylül 43,96 19,58 24,38 Ekim 46,31 19,89 26,42 Kasım 54,62 21,31 33,31 Aralık 79,89 36,08 43,81 2022 Ocak 93,53 48,69 44,84 Şubat 105,01 54,44 50,57 Mart 114,97 61,14 53,83 Nisan 121,82 69,97 51,85 Mayıs 132,16 73,50 58,66 Haziran 138,31 78,62 59,69 Temmuz 144,61 79,60 65,01 Ağustos 143,75 80,21 63,54 Eylül 151,50 83,45 68,05 Ekim 157,69 85,51 72,18 Kasım 136,02 84,39 51,63 Aralık 97,72 64,27 33,45 2023 Ocak 86,46 57,68 28,78 Şubat 76,61 55,18 21,43 Mart 62,45 50,51 11,94 Nisan 52,11 43,68 8,43 Mayıs 40,76 39,59 1,17

Son olarak 2020 Ağustos ayında tüketici fiyatlarındaki yükseliş üretici fiyatlarındaki yükselişten yüksek hesaplanmıştı. Eylül 2020'de ise fark 2.5 puan ile üretici fiyatları lehine döndü. Mayıs 2023'te bu tarihten itibaren Yİ-ÜFE-TÜFE arasındaki en düşük farka ulaşıldı.

Üretici fiyatlarındaki yükseliş üründen ürüne değişmekle birlikte tüketici fiyatlarına zaman içerisinde yansıdığı için Yİ-ÜFE, TÜFE'nin öncü göstergesi olarak kabul ediliyor.

Söz konusu endekslerin kapsamları farklı olduğu için, aralarında belli bir oranda fark olması normal karşılansa da özellikle geçen yıl makasın açılmasıyla dikkatler buraya çevrilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO