UPT, Visa ile iş birliğinin kapsamını genişletti

Uluslararası para transferi şirketi UPT, Visa ile yaptığı anlaşmanın kapsamını genişletti. Firmadan yapılan açıklamaya göre UPT’nin 7.000’den fazla fiziki noktasında ve dijital tüm kanallarında artık Visa’nın gerçek zamanlı ödeme platformu Visa Direct kullanılabilecek. Bu iş birliği kapsamında UPT, Visa Direct üzerinden SEPA (Avrupa Tek Ödeme Alanı), Birleşik Krallık, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere toplam 64 ülkedeki banka hesaplarına ve 16 ülkedeki mobil cüzdanlara yerel para birimi cinsinden para transferi yapabilecek.

REKLAM advertisement1 UPT Genel Müdürü Murat Kastan konuyla ilgili şunları söyledi: “Visa ile uzun süredir devam eden iş ortaklığımız çerçevesinde Visa Direct ile yurt dışından Türkiye’deki banka hesaplarına yapılan transferlerin gerçekleşmesine aracılık ediyoruz. Bu yeni projede ise müşterilerimizin Visa Direct ile yurt dışına para göndermelerine imkân sağlayacağız. UPT olarak Visa ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni adımı, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. UPT aracılığıyla Türkiye'de ilk kez uygulanacak “Visa Direct to Account” hizmetini hayata geçirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin bir sonraki aşamasında ise dünyadaki tüm Visa kartlara (kredi, banka, ön ödemeli) gönderim yapabilir hale gelmeyi hedefliyoruz. Yapacağımız iş birlikleriyle dünya genelinde daha fazla kullanıcıya ulaşarak müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise şu açıklamayı yaptı: “Visa olarak, UPT ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, Visa Direct to Account hizmetimizi UPT’nin Türkiye’deki kullanıcılarına sunuyor, hızlı, güvenli ve etkin uluslararası transfer çözümlerine erişimi kolaylaştırıyoruz. Visa'nın güvenli ağı üzerinden hem bireylerin hem de işletmelerin işlemlerini dakikalar içinde tamamlamasını sağlayan Visa Direct to Account, günümüzde dijital ekonominin yükselişiyle farklılaşan gereksinimlerine yönelik etkin çözümler sunuyor. Finansal kapsayıcılığı artırma konusunda da oldukça önemli bir adım olarak gördüğümüz bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. İnovatif çözümlerimizle dijital ekonominin geleceğini şekillendirmek, finansal kapsayıcılığı artırmak ve para transferlerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”