Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.059,91 %-0,39
        DOLAR 34,8659 %0,03
        EURO 36,6769 %-0,10
        GRAM ALTIN 3.029,58 %0,47
        FAİZ 43,53 %0,28
        GÜMÜŞ GRAM 35,65 %-0,02
        BITCOIN 98.689,00 %1,83
        GBP/TRY 44,5182 %-0,06
        EUR/USD 1,0508 %-0,18
        BRENT 72,97 %1,07
        ÇEYREK ALTIN 4.952,80 %0,45
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam UPT, Visa ile iş birliğinin kapsamını genişletti - İş-Yaşam Haberleri

        UPT, Visa ile iş birliğinin kapsamını genişletti

        UPT'nin 7.000'den fazla fiziki noktasında ve dijital tüm kanallarında artık Visa'nın gerçek zamanlı ödeme platformu Visa Direct kullanılabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Visa ile iş birliğinin kapsamını genişletti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası para transferi şirketi UPT, Visa ile yaptığı anlaşmanın kapsamını genişletti. Firmadan yapılan açıklamaya göre UPT’nin 7.000’den fazla fiziki noktasında ve dijital tüm kanallarında artık Visa’nın gerçek zamanlı ödeme platformu Visa Direct kullanılabilecek. Bu iş birliği kapsamında UPT, Visa Direct üzerinden SEPA (Avrupa Tek Ödeme Alanı), Birleşik Krallık, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere toplam 64 ülkedeki banka hesaplarına ve 16 ülkedeki mobil cüzdanlara yerel para birimi cinsinden para transferi yapabilecek.

        UPT Genel Müdürü Murat Kastan konuyla ilgili şunları söyledi:

        “Visa ile uzun süredir devam eden iş ortaklığımız çerçevesinde Visa Direct ile yurt dışından Türkiye’deki banka hesaplarına yapılan transferlerin gerçekleşmesine aracılık ediyoruz. Bu yeni projede ise müşterilerimizin Visa Direct ile yurt dışına para göndermelerine imkân sağlayacağız. UPT olarak Visa ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni adımı, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. UPT aracılığıyla Türkiye'de ilk kez uygulanacak “Visa Direct to Account” hizmetini hayata geçirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin bir sonraki aşamasında ise dünyadaki tüm Visa kartlara (kredi, banka, ön ödemeli) gönderim yapabilir hale gelmeyi hedefliyoruz. Yapacağımız iş birlikleriyle dünya genelinde daha fazla kullanıcıya ulaşarak müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”

        Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise şu açıklamayı yaptı:

        “Visa olarak, UPT ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, Visa Direct to Account hizmetimizi UPT’nin Türkiye’deki kullanıcılarına sunuyor, hızlı, güvenli ve etkin uluslararası transfer çözümlerine erişimi kolaylaştırıyoruz. Visa'nın güvenli ağı üzerinden hem bireylerin hem de işletmelerin işlemlerini dakikalar içinde tamamlamasını sağlayan Visa Direct to Account, günümüzde dijital ekonominin yükselişiyle farklılaşan gereksinimlerine yönelik etkin çözümler sunuyor. Finansal kapsayıcılığı artırma konusunda da oldukça önemli bir adım olarak gördüğümüz bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. İnovatif çözümlerimizle dijital ekonominin geleceğini şekillendirmek, finansal kapsayıcılığı artırmak ve para transferlerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Habertürk Anasayfa