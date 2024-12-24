Ünlülerden Karesi'deki patlama sonrası taziye mesajları
Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Ünlüler, üzüntülerini dile getirdi
- 1
Ebru Gündeş: Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
- 2
Tarkan: Çok geçmiş olsun Balıkesir. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.
- 3
Erdal Beşikçioğlu: Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
-
- 4
Sefo: Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dileriz ki tekrarı yaşanmasın, geçmiş olsun.
- 5
Kubilay Aka: Kubilay Aka, Fenerbehçe Spor Kulübü'nün paylaşımını paylaştı.