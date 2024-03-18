Ünlülerden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Bugün, Kahraman Mehmetçiğin yazdığı Çanakkale Destanı'nın 109'uncu yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilmez!" diyerek, elde ettiği büyük zaferin üstünden 109 yıl geçti. Magazin dünyasının ünlü isimleri de 18 Mart ile ilgili mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayımladı
- 1
- 2
FİLİZ AKIN
Çanakkale zaferi 109 yaşında... Ata'mıza, silah arkadaşlarına ve o dönemde ülkemizin kurtuluşu için can veren, gazi olan kahraman Türk halkına kısacası; "Çanakkale geçilmez!" sloganı ile düşmana karşı mücadele etmiş olan herkese minnettarız.
- 3
YILMAZ ERDOĞAN
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı kutlu olsun.
-
- 4
MERT FIRAT
Çanakkale Zaferimizin 109'uncu dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize saygı ve minnetle... 18 Mart Çanakkale Zaferi.
- 5
İBRAHİM BÜYÜKAK
18 Mart 1915... Çanakkale geçilmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.
- 6
KENAN DOĞULU
18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.
-
- 7
MUSTAFA CECELİ
18 Mart Çanakkale Zaferi ile destan yazan kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyoruz.
- 8
ALİ SUNAL
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı kutlu olsun.
- 9
TOLGA ÇEVİK
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Çanakkale'de bu vatan için hayatını vermiş tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Çanakkale Zaferi.
-
- 10
BADE İŞÇİL
Mustafa Kemal Atatürk; "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır."
- 11
MUAZZEZ ERSOY
1915 Çanakkale, yüce milletin şanlı zaferi.
- 12
EMRE ALTUĞ
18 Mart Çanakkale Zaferi... Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum, ruhları şad olsun.
-
- 13
TAN TAŞÇI
18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.
- 14
DEMET AKALIN
18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.