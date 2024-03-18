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        Haberler Magazin Ünlülerden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı: Minnettarız - Magazin haberleri

        Ünlülerden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

        Bugün, Kahraman Mehmetçiğin yazdığı Çanakkale Destanı'nın 109'uncu yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilmez!" diyerek, elde ettiği büyük zaferin üstünden 109 yıl geçti. Magazin dünyasının ünlü isimleri de 18 Mart ile ilgili mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:39
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        • 1
        • 2

          FİLİZ AKIN

          Çanakkale zaferi 109 yaşında... Ata'mıza, silah arkadaşlarına ve o dönemde ülkemizin kurtuluşu için can veren, gazi olan kahraman Türk halkına kısacası; "Çanakkale geçilmez!" sloganı ile düşmana karşı mücadele etmiş olan herkese minnettarız.

        • 3

          YILMAZ ERDOĞAN

          Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı kutlu olsun.

        • 4

          MERT FIRAT

          Çanakkale Zaferimizin 109'uncu dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize saygı ve minnetle... 18 Mart Çanakkale Zaferi.

        • 5

          İBRAHİM BÜYÜKAK

          18 Mart 1915... Çanakkale geçilmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

        • 6

          KENAN DOĞULU

          18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

        • 7

          MUSTAFA CECELİ

          18 Mart Çanakkale Zaferi ile destan yazan kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyoruz.

        • 8

          ALİ SUNAL

          Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı kutlu olsun.

        • 9

          TOLGA ÇEVİK

          Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Çanakkale'de bu vatan için hayatını vermiş tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Çanakkale Zaferi.

        • 10

          BADE İŞÇİL

          Mustafa Kemal Atatürk; "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır."

        • 11

          MUAZZEZ ERSOY

          1915 Çanakkale, yüce milletin şanlı zaferi.

        • 12

          EMRE ALTUĞ

          18 Mart Çanakkale Zaferi... Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum, ruhları şad olsun.

        • 13

          TAN TAŞÇI

          18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

        • 14

          DEMET AKALIN

          18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

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