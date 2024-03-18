YILMAZ ERDOĞAN

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı kutlu olsun.