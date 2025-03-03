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        Haberler Yaşam Ünlüler Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştu

        Ünlüler Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştu

        97. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de pek çok ismi ağırladı. Törenin sona ermesinin hemen ardından dünyaca ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlediği Oscar partisine akın etti. Oscar'daki kırmızı halı seremonisinin aksine daha rahat ve dikkat çekici kostümlerin giyildiği parti, sinema, müzik ve moda dünyasının ünlülerini ağırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 09:02 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:58
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          Sydney Sweeney

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          Mikey Madison

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          Zoe Saldana

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          Selena Gomez

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          Sarah Paulson

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          Olivia Munn

        • 8

          Kendall Jenner

        • 9

          Selma Blair

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          Joan Smalls

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          Kim Kardashian

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          Kim Kardashian

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          Rita Ora

        • 14

          John Legend

        • 15

          Chrissy Teigen

        • 16

          Julia Garner

        • 17

          Zoey Deutch

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          Miranda Kerr

        • 19

          Paris Hilton

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          Paris Hilton

        • 21

          Sofia Richie

        • 22

          Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley

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          Elizabeth Hurley

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          Anna Sawai

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          Sofía Vergara

        • 26

          Ana de Armas

        • 27

          Zoe Kravitz

        • 28

          Hailey Bieber

        • 29

          Cara Delevingne

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          Kaia Gerber

        • 31

          Ursula Corbero

        • 32

          Serena Williams

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          Jessica Alba

        • 34

          Lindsay Lohan

        • 35

          Maisie Williams

        • 36

          Jenna Ortega

        • 37

          Katy Perry ve Orlanda Bloom

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          Emily Ratajkowski

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