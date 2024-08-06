Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı
Filenin Sultanları, Paris 2024 çeyrek final mücadelesinde Çin'i, nefes kesen maçta 3 - 2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Her dakikası büyük heyecana sahne olan maçın bitişiyle birlikte ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleyi nefes kesen 5 setin sonunda 3 - 2 kazanarak yarı finale çıktı.
Filenin Sultanları, final yolunda İtalya ile Sırbistan arasında bu akşam oynanacak maçının galibini bekliyor.
Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebriklerini sundu.
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EBRU GÜNDEŞ
- 3
ZAFER ALGÖZ
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- 4
HANDE YENER
- 5
EMRE ALTUĞ
- 6
MÜGE BOZ
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- 7
ZERRİN TEKİNDOR
- 8
SERTAB ERENER
- 9
NURGÜL YEŞİLÇAY
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- 10
SEREN SERENGİL
- 11
MERT FIRAT
- 12
BURCU BİRİCİK
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- 13
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY
- 14
PINAR DENİZ
- 15
HADİSE
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- 16
ÇAĞLA ŞIKEL
- 17
PELİN AKİL
- 18
ARAS BULUT İYNEMLİ
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- 19
HAZAL KAYA
- 20
İBRAHİM BÜYÜKAK
- 21
SEREL YERELİ
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- 22
MİNE TUGAY
- 23
MUSTAFA SANDAL
- 24
CEYDA DÜVENCİ
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- 25
DEVRİM ÖZKAN
- 26
AFRA SARAÇOĞLU
- 27
DEFNE SAMYELİ
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- 28
CEM DAVRAN
- 29
BARIŞ ARDUÇ
- 30
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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- 31
SİBEL CAN
- 32
BEHZAT UYGUR