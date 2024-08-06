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        Haberler Magazin Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı - Magazin haberleri

        Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı

        Filenin Sultanları, Paris 2024 çeyrek final mücadelesinde Çin'i, nefes kesen maçta 3 - 2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Her dakikası büyük heyecana sahne olan maçın bitişiyle birlikte ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:31
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleyi nefes kesen 5 setin sonunda 3 - 2 kazanarak yarı finale çıktı.
          Filenin Sultanları, final yolunda İtalya ile Sırbistan arasında bu akşam oynanacak maçının galibini bekliyor.

          Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebriklerini sundu.

        • 2

          EBRU GÜNDEŞ

        • 3

          ZAFER ALGÖZ

        • 4

          HANDE YENER

        • 5

          EMRE ALTUĞ

        • 6

          MÜGE BOZ

        • 7

          ZERRİN TEKİNDOR

        • 8

          SERTAB ERENER

        • 9

          NURGÜL YEŞİLÇAY

        • 10

          SEREN SERENGİL

        • 11

          MERT FIRAT

        • 12

          BURCU BİRİCİK

        • 13

          YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

        • 14

          PINAR DENİZ

        • 15

          HADİSE

        • 16

          ÇAĞLA ŞIKEL

        • 17

          PELİN AKİL

        • 18

          ARAS BULUT İYNEMLİ

        • 19

          HAZAL KAYA

        • 20

          İBRAHİM BÜYÜKAK

        • 21

          SEREL YERELİ

        • 22

          MİNE TUGAY

        • 23

          MUSTAFA SANDAL

        • 24

          CEYDA DÜVENCİ

        • 25

          DEVRİM ÖZKAN

        • 26

          AFRA SARAÇOĞLU

        • 27

          DEFNE SAMYELİ

        • 28

          CEM DAVRAN

        • 29

          BARIŞ ARDUÇ

        • 30

          TUBA BÜYÜKÜSTÜN

        • 31

          SİBEL CAN

        • 32

          BEHZAT UYGUR

        BURÇLAR

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