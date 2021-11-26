Ünlü YouTuber Squid Game dizisini gerçeğe dönüştürdü

Geçim sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin acımasız bir oyunda ölüm kalım mücadelesi verdiği Güney Kore dizisi Squid Game YouTuber'lara ilham oldu. Dizide yer alan şekerleme oyunu, sosyal medyadaki içerik üreticileri tarafından denenirken, MrBeast adlı YouTuber, işi ileri götürerek Squid Game oyunu organize etti.
Gerçek ismi Jimmy Donaldson olan 23 yaşındaki YouTuber, TikTok videosunun 10 milyon beğeniye ulaşması karşılığında oyunu gerçek hayata taşıma sözünü verdi. Beğeni sayısı hızla hedefin üzerine çıkmayı başardı.
YouTube'da 78 milyon abonesi olan MrBeast, oyun için dizideki kostümleri ve dekorları yeniden oluşturdu. YouTuber'ın oyunlarının dizidekilerden en önemli farkı ise oyunların ölümle sonuçlanmamaları oldu.
Yarışmacılar ilk olarak dizide olduğu gibi 'Yeşil Işık Kırmızı Işık' oyununu oynadı... Bölümde oyuncuların tişörtlerinin içine küçük bir alet yerleştirdi. Alet, elenen oyuncunun üzerinde patlayarak sadece kıyafetlerin kirlenmesine neden oldu.
Donaldson, oyuncu sayısının azalması için yarışmacıların birbirleriyle savaştığı sahneyi yeniden canlandırmadı. Bunun yerine oyuncular Gi-hun'un (Lee Jung-jae) ilk bölümde oynadığı kağıt atma oyunu Ddakji'yi oynadılar.
Dalgona şekeri, halat çekme, misket, cam köprü gibi diğer oyunların da oynandığı yarışmada finale kalan isimler sandalye kapmaca oyunundan galip ayrılmak için mücadele etti.
KAZANANA 456 BİN DOLAR VERİLDİ
Herkesi yenerek birinci olan oyuncu, dizidekinin aksine 45.6 milyar won (38 milyon dolar) değil 456 bin doların sahibi oldu. Ayrıca elenen oyunculara da bir miktar para dağıtıldı.
55 milyondan fazla izlenme alan video için toplamda 3.5 milyon dolar harcandı. Bir kısmını telefon oyunu Brawl Stars'ın karşıladığı bu paranın 2 milyon doları yapıma, 1.5 milyon doları da ödüllere gitti.
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