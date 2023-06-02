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Türkmenistan uyruklu üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti

Çanakkale'de üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Gudrat Serdarov, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Motosikletteki Serdarov'un arkadaşı ise ağır yaralandı

Giriş: 02.06.2023 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
Üniversiteli genç kazada can verdi
İHA

Çanakkale'de, motosiklet kazasında sürücü üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi, arkadaşı yaralandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Türkmenistan uyruklu Gudrat Serdarov (23) idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin kontrolünde Serdarov'un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Sürücünün arkasında bulunan ve ağır yaralanan arkadaşı Babageldi Rahmanov ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde incelemelerin ardından Gudrat Serdarov'un cansız bedeni Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ÇOMÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü internet sitesinden taziye mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"ÇOMÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde okumakta olan öğrencimiz Gudrat Serdarov geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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