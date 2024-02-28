Kayıtlı 1000 yabancıdan 43'ünün çalışma izni var

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2021 yılında 168.103 kişi olan Türkiye’de çalışma izni bulunan yabancı işçi sayısı 2022 yılında 212.682 kişiye yükseldi. Yabancı çalışma izni sayısı 2019 yılında 145.232 kişiyi gördükten sonra 2020 yılında 123.574 kişiye gerilemişti.

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Yabancı çalışma izni istatistikleri, gecikmeli olarak yayımlandığı için 2022 yılı istatistikleri en son verileri oluşturuyor. 2023 yılı verileri haziran ayının sonuna doğru yayımlanacak.

Yıllara göre yabancı çalışma izni sayısı 2004 7.302 2005 9.438 2006 10.603 2007 8.930 2008 10.705 2009 14.023 2010 14.201 2011 16.890 2012 32.279 2013 45.823 2014 52.295 2015 64.521 2016 73.549 2017 87.182 2018 115.837 2019 145.232 2020 123.574 2021 168.103 2022 212.682 Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ÜNİVERSİTELİ YABANCI İŞÇİ SAYISI 46 BİNİ AŞTI

Türkiye eğitimli yabancı işçileri istihdama kazandırmaya çabalıyor. 2012 yılında toplam 32.272 yabancı çalışma izninin yüzde 38’ini (12.286 kişi) lisans ve üzeri eğitimliler oluşturdu.

Uluslararası İşgücü Yasası’nın yürürlüğe girdiği 2016 yılından sonra yabancı çalışma izinlerine paralel olarak üniversiteli yabancı işçi sayısında da artış yaşandı. Her ne kadar oransal olarak düşüş olsa da üniversiteli yabancı işçi sayısı 2022 yılında 46.532 kişiye ulaştı. Bunların 2.019’u doktora, 5.625’i ise yüksek lisans mezunlarından oluşuyor.

Çalışma izni verilenlerin eğitim düzeyi Eğitim düzeyi 2022 2021 2020 2019 2.018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Okur yazar 1.215 21.676 24.625 10.749 2.796 2.242 3.960 1.555 1.060 671 İlkokul 42.628 31.139 9.369 9.286 302 1.127 1.146 1.817 1.195 928 687 Ortaokul 33.221 25.719 16.721 15.478 8.353 7.486 6.574 6.135 5.465 4.623 2.965 Lise ve dengi 67.502 50.891 36.582 49.095 38.010 31.482 27.442 24.693 20.533 18.350 12.172 Ön lisans 5.700 4.660 3.021 4.857 1.232 6.649 7.062 5.853 4.857 5.172 3.489 Lisans 38.708 32.186 23.721 29.530 27.021 23.901 21.717 20.146 17.032 14.146 11.088 Yüksek lisans (*) 5.625 4.986 3.347 3.670 421 284 540 1.935 1.659 1.551 1.198 Doktora 2.019 Bilinmeyen 17.279 17.307 9.137 8.691 29.749 13.457 6.837 8 8 4 2 Toplam 212.682 168.103 123.574 145.232 115.837 87.182 73.560 64.547 52.304 45.834 32.272 (*) 2021 ve öncesinde doktora ayrımı yapılmamış olup "Yüksek lisans ve üstü" olarak sınıflandırılmıştır

SURİYELİLER İLK SIRADA

Türkiye’de çalışma izni bulunan yabancılar arasında ilk sırayı 113.208 kişiyle Suriyeliler aldı. Bu ülkeyi Rusya (11.561), Türkmenistan (8.962), İran (6.905), Kırgızistan (6.648) vatandaşları izledi. En az 72 ülke vatandaşının Türkiye’de çalışma izni bulunuyor.

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Komşu ülkelerin ve Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra İngiltere, Almanya, ABD başta olmak üzere çok sayıda Batılı ülke vatandaşı çalışma izni ile faaliyet gösteriyor.

Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere her alanda çalıştıkları görülen Afganistanlılardan çalışma izni bulunanların sayısı ise 4.957 kişi.

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ÇALIŞMA İZNİ ALANLARIN SAYISI TÜRKİYE’DEKİ YABANCI NÜFUSA GÖRE DÜŞÜK

Suriyelilerin kayıtlı istihdamına yönelik teşvik politikaları sayesinde 2021 yılında 91.500 olan çalışma izni alan Suriyeli sayısı 2022 yılında yüzde 24 oranında artmasına karşın (113.208), Türkiye’de 2022 yılında geçici koruma kapsamında 3 milyon 536 bin Suriyeli olduğu düşünülürse hala çok düşük seviyede seyrediyor.

İkamet izni ile Türkiye’de bulunan 1 milyon 354 bin yabancı olduğu dikkate alınırsa 2022 yılında Türkiye’de bulunan kayıtlı yabancı sayısı 4,9 milyon kişiye ulaşıyor. Toplam 4,9 milyon kayıtlı yabancı nüfusa karşılık yabancı çalışma izin sayısı 212 bin 682 kişiyle, toplam yabancı nüfusun yüzde 4,3’ü oranında kaldı.

Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen sayısı sadece 2022 yılında 285 bin kişiye ulaşıyor. Yasadışı yollarla giren ve yakalanamayan düzensiz göçmenler de dikkate alındığında yabancı çalışma izin sayıları çok düşük seviyede kalıyor.

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Uyruklarına göre yabancı çalışma izinleri (2022) Afganistan 4.957 Almanya 979 Amerika 973 Arjantin 116 Arnavutluk 226 Avusturya 116 Azerbaycan 4.493 Bangladeş 112 Belarus 943 Belçika 104 Birleşik Krallık 1.257 Bosna-Hersek 167 Brezilya 318 Bulgaristan 298 Cezayir 646 Çekya 106 Çin 2.224 Endonezya 4.722 Ermenistan 196 Etiyopya 297 Fas 1.055 Filipinler 1.865 Filistin 884 Fransa 467 Gana 141 Güney Afrika Cumhuriyeti 173 Güney Kore 465 Gürcistan 3.082 Hindistan 2.031 Hollanda 211 Irak 3.606 İran 6.905 İspanya 289 İsveç 105 İtalya 442 Japonya 358 Kanada 218 Kazakistan 4.742 Kenya 118 Kırgızistan 6.648 Kolombiya 629 Kosova 147 Kuzey Makedonya 179 Küba 453 Libya 375 Lübnan 486 Malezya 151 Meksika 165 Mısır 1.058 Moğolistan 293 Moldova 1.087 Nepal 1.027 Nijerya 314 Özbekistan 4.677 Pakistan 910 Polonya 205 Romanya 260 Rusya 11.561 Sırbistan 190 Somali 139 Sri Lanka 237 Sudan 144 Suriye 113.208 Tacikistan 530 Tayland 435 Tunus 710 Türkmenistan 8.962 Uganda 137 Ukrayna 3.277 Ürdün 633 Yemen 415 Yunanistan 515 Diğer (*) 2.118 Toplam 212.682

YABANCILARIN İLK TERCİHİ KONAKLAMA SEKTÖRÜ

Yabancı çalışma izni alanların ilk tercihi 18.785 kişiyle konaklama, 16.747 kişiyle toptan ticaret, 15.146 kişiyle ev içi çalışma, 14.530 kişiyle giyim eşyaları imalatı sektörleri oldu.

Eğitim sektöründe 7.302, sağlık sektöründe 5.822 yabancı çalışma izni bulunması dikkat çekti.

EN ÇOK YABANCI İŞÇİ İSTANBUL’DA

Çalışma izni bulunan yabancıların illere göre dağılımında 82.147 kişiyle ilk sırayı İstanbul aldı. Bu ili Antalya (22.107), Bursa (16.206), Mersin (13.553), Gaziantep (13.111), Ankara (10.587) illeri izledi. Yabancı işçiler az ya da çok 81 ile dağılmış bulunuyor.