Üniversiteler ne zaman açılacak?

Tüm dünyada 80 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden üniversitelerin ne zaman açılacağı hala gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrenci, okulların kademeli olarak açılmasının ardından Kasım'da üniversitelerin açılır mı sorusunun cevabını arıyor. İşte üniversitelerle ilgili son durum...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs vaka sayısında geçtiğimiz aylarda yaşanan düşüşle beraber MEB'de kademeli yüz yüze eğitime geçilmişti.

O dönem açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ demişti.

Ancak yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Hürriyet'ten Abdullah ŞANLI'nın haberine göre, pandemi nedeniyle üniversitelerde sınavlar büyük oranda online yapılmaya başladı. Ancak uzaktan yapılan sınavların güvenliği sağlanamayınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. Sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyaran YÖK “Gerekli önlemleri alın” dedi.

ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Delialioğlu sınavlarda soruların rastgele sorulacağını söyledi. Öğrencilerin sınav esnasında bilgisayarlarında sınav dışında başka bir pencere açmasını engelleyen teknolojik çözümler de yaygın olarak kullanılıyor.

İstanbul Üniversitesi’nde sorular ve soruların cevapları öğrencilere karışık sırada sunulacak. Ekranda tek bir soru ve sorunun cevap şıkları görüntülenecek. Soru boş bırakılarak veya cevaplanarak geçildikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki sorulara dönülemeyecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki sınavlarda, sistem aynı anda birden fazla oturum açılmasını engelleyerek sınavın eş zamanlı olarak birden çok cihazdan ve birden çok kişi tarafından görülmesinin önüne geçiyor.

Bilkent Üniversitesi online sınav uygulamasına geçmedi. “Uzaktan sınava güvenmiyoruz” diyen Rektör Abdullah Atalar, kopya çekildiği için online sınav yapmadıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi'nde sınav sistemi 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, her gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında erişime açık olacak. Sınav sürecinde, sorumlu olunan ders ya da derslere ait sınavlar, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi gibi sorunlardan üniversite sorumlu olmayacak.

Çukurova Üniversitesi de ‘Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi’ yayınladı. Üniversite yönetimince yapılan açıklamaya göre, uzaktan sınavlar için gerekli alt yapıya sahip olmayan öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim güz dönemi için bir kereye mahsus izinli sayılmaya yönelik talepte bulunabilecekler.

MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin ise “Pandemi öncesinde Hukuk dışında kalan derslerimizin yüzde 70’inin final sınavları yoktu. Yani ölçme değerlendirme sınav odaklı değil proje odaklı yürütülüyordu. Hukuk Fakültesi sınavlarında ise öğrenci kamerasını açmak zorunda. Açmak istemeyen de kampüse gelebilir. Bunu yapmak zorundayız aksi halde ilerde diplomalar sorgulanır hale gelebilir” diye konuştu.