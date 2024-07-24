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        Haberler Bilgi Yaşam Üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? 2024-2025 YÖK Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        Üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        YKS tercihleriyle beraber üniversite kayıtları gündeme gelecek. 25 Temmuz'dan itibaren başlayacak olan tercih dönemi sonrası öğrenciler terich sonucuna göre üniversitelere yerleşecek. Üniversite kayıt sürecinde bazı belgeler istenecek. Peki Üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? 2024-2025 Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 16:31 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:31
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        • 1

          Üniversite kayıt tarihleri merak ediliyor. Üniversite 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenciler, ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini yapacaklar. Bu bağlamda ÖSYM ve YÖK tarafından belirlenen üniversite kayıt için gerekli belgeler de araştırılıyor. Peki Üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı? Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        • 2

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI 2024-2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.

        • 3

          ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

          Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

          Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

          Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

        • 4
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