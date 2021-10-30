Parkın iki muazzam şelale olan Martin Brod ve Strbacki Buk'a ev sahipliği yaptığını vurgulayan Mulic, "Strbacki Buk parkın gözbebeği, en çok ziyaret edilen şelale. Dünya Doğal Miras Alanı ilan edilmesi için başvuruda bulunduk" dedi.