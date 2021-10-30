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Una Milli Parkı'nda sonbahar bir başka güzel

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac kentinde bulunan Una Milli Parkı, sonbaharın gelişiyle doğanın en güzel renklerini içinde barındırıyor

30.10.2021 - 10:27 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Bosna Hersek'te koruma altına alınan milli parktaki sayısız ağaç, şelale ve Una Nehri görenleri kendisine hayran bırakıyor.

     

  • AA'nın haberine göre sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarına bürünen doğanın tadını çıkarmak isteyenler de Una Milli Parkı'na akın ediyor.

     

  • Una Milli Parkı Müdürü Amarildo Mulic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de 2 bin 500 kişinin parkı ziyaret ettiğini belirterek, "2019'da 120 bin ziyaretçiyi ağırladık.

  • 2020 ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçi anlamında iyi geçmedi. Bu yıl şimdiden 97 bin ziyaretçiyi ağırladık" ifadesini kullandı.

     

  • Parkın iki muazzam şelale olan Martin Brod ve Strbacki Buk'a ev sahipliği yaptığını vurgulayan Mulic, "Strbacki Buk parkın gözbebeği, en çok ziyaret edilen şelale. Dünya Doğal Miras Alanı ilan edilmesi için başvuruda bulunduk" dedi.

     

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