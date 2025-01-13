Melek Bal Ertuğrul aşık oldu
Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören kızı Melek Bal Ertuğrul, aşık oldu. Melek Bal, sevgilisiyle olan fotoğraflarını yayımladı
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Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un kriz geçirdiği anlarda kendisini odasına kilitlediğini ve bu süreçte eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte zor bir dönemden geçtiklerini duyurmuştu.
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Umut Akyürek, kızının yasaklı madde kullandığını ve bu durumun psikolojik sorunlara yol açtığını açıklayarak, kriz anlarında bilinçsiz davranışlar sergilediğini belirtmişti.
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Sonrasında kızı Melek Bal Ertuğrul'un tedavi görmeye başladığını duyuran Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, Melek Bal Ertuğrul’un durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Yavrumuz Allah’a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi" ifadelerini kullanmıştı.
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Melek Bal Ertuğrul, tedaviden sonra sosyal medya hesabından sevgilisi ile samimi fotoğrafını yayımladı.
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"KURUMA DÖNÜYORUM"
Aşkını ilan eden Ertuğrul, sevgilisinin kendisine sarıldığı fotoğrafa "Yarın kuruma dönüyorum" notunu düştü.