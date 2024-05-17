Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı mı? Soyadını değiştirdi - Magazin haberleri

        Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı mı?

        Bir dönemin sevilen dizilerinden 'Hayat Bilgisi'ndeki 'Arif' rolüyle adını duyuran Ümit Erdim ile eşi Seda Erdim, boşanma iddiasıyla gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 10:53 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ümit Erdim ile Seda Erdim, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

        • 2

          2018 yılında kızları Ses’i kucaklarına alan çift, 2022’de ikinci çocukları Ela’nın dünyaya gelişiyle bir kez daha anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

        • 3

          Sık sık mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlanan çift hakkında boşanma iddiası gündeme geldi.

        • 4

          Bu iddiayı gündeme getiren nedense Seda Erdim’in sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesiydi. Seda Erdim, hesabında kızlık soyadı olan 'Çınar'ı kullanmaya başladı.

        • 5

          Çift, iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

        • 6

          Seda Erdim, paylaşımına; "Bu sefer kendime gülüyorum. Hâlâ öğrenecek çok şeyim varmış" notunu düştü.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Evlendiler
        Evlendiler
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Habertürk Anasayfa