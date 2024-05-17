Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı mı?
Bir dönemin sevilen dizilerinden 'Hayat Bilgisi'ndeki 'Arif' rolüyle adını duyuran Ümit Erdim ile eşi Seda Erdim, boşanma iddiasıyla gündeme geldi
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Ümit Erdim ile Seda Erdim, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.
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2018 yılında kızları Ses’i kucaklarına alan çift, 2022’de ikinci çocukları Ela’nın dünyaya gelişiyle bir kez daha anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
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Sık sık mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlanan çift hakkında boşanma iddiası gündeme geldi.
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Bu iddiayı gündeme getiren nedense Seda Erdim’in sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesiydi. Seda Erdim, hesabında kızlık soyadı olan 'Çınar'ı kullanmaya başladı.
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Çift, iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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Seda Erdim, paylaşımına; "Bu sefer kendime gülüyorum. Hâlâ öğrenecek çok şeyim varmış" notunu düştü.
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