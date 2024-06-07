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        Haberler Gündem Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan İstanbul’da yakalandı - Gündem haberleri

        Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan İstanbul’da yakalandı

        Uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Ünğan, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde 'azmettirici' olmakla da suçlanmıştı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 07.06.2024 - 22:58 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:07
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        Ünlü uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
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        Geçtiğimiz yıllarda İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde ‘azmettirici’ olmakla da suçlanarak yargılanırken yaşanan cinayetlerle de ismi anılan Orhan Ünğan’a bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sabah saatlerinde Orhan Ünğan ve Ünğan'la bağlantılı olduğu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        UYUŞTURUCU VE TEFECİLİK İDDİALARI

        Düzenlenen operasyonda, Orhan Ünğan İstanbul’da gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde Ünğan'ın boşandığı eski eşinin de yer aldığı birçok kişi de gözaltına alındı. 'Uyuşturucu ve tefecilik' iddiaları üzerine düzenlenen operasyon kapsamında, Ünğan’ın kalığı evinde geniş çaplı arama yapıldı. Evde bulunan saat koleksiyonu incelenmek üzere el konuldu.

        KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında da ismi geçen Orhan Ünğan ismi, 6 Eylül 2014’de Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin Büyükçekmece’de öldürülmesiyle gündeme gelmişti. Bu olay sonrası Orhan Ünğan ve kardeşi İlhan Ünğan hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Daha sonra Orhan Ünğan Hollanda’da yakalanıp Türkiye’ye getirilip, Zindaşti’nin kızı ve yeğeninin öldürülmesi davasında yargılandı. Bu dava sürecinde, Ünğan’ın aranan kardeşi İlhan Ünğan, Zindaşti’nin adamları tarafından Kadıköy’de silahlı saldırı düzenlenerek öldürüldü. Orhan Ünğan Covid-19 salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkmıştı.

        Zindaşti'nin kızını ve yeğeninin azmettiricisi kaçarken yakalandı
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        #Orhan Ünğan
        #haberler
        #Zindaşti
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