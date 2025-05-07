Uluslararası Araç Muayene Komitesi İstanbul'da buluştu

Toplantıda, birçok ülkeden sektör temsilcisi bir araya geldi. En yeni teknolojiler masaya yatırıldı. Araç muayenesi ve güvenliğiyle ilgili son gelişmelerin konuşulduğu toplantının bu yıl ki teması "daha güvenli yollar ve yeşil bir gelecek için küresel ortaklık" oldu.

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Habertürk'ten Baran Hökenek'in haberine göre TÜVTÜRK tarafından yürütülen araç muayeneleri, 2027 yılından itibaren MOI Ortak Girişim Grubu tarafından yönetilecek. Toplantıya, dünyasında önde gelen araç muayene şirketlerinden OPUS'un CEO'su Lothar Geilen ile İtversia'dan Carlos Martinez Agudo ve Metgün'den Murat Özden de katıldı.

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"ELEKTRİKLİ ARAÇ ÇAĞININ BAŞINDAYIZ"

Habertürk'un sorularını yanıtlayan OPUS'un CEO'su Lothar Geilen, konferansta araç muayenelerinin geleceği üzerine konuşulduğunu söyledi. Henüz elektrikli araç çağının başında olunduğunu söyleyen Geilen, "Elektrikli araçlarda yüzde 50'ye varan bir artış bekliyoruz. Bu nedenle politikamız, Türk hükümetinin gelecekteki yeşil stratejisinin çok önemli bir bileşeni olacak" dedi.

AKILLI MUAYENE UYGULAMALARI

Geilen akıllı muayene uygulamalarının önemine de vurgu yaptı. "Denetleme sürecini hızlandırmak ve denetimleri otomatikleştirmek istiyoruz" diyen OPUS'un CEO'su, " Öte yandan akıllı muayene uygulamasıyla güven kazanmak ve müşteriye odaklanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.