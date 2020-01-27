Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de deprem sonrası iletişimin kesintisiz ve sağlıklı olarak yapılabilmesi için kurulması planlanan ortak deprem hattı ile ilgili çalışmalar hızlandırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı “Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Taslağı” ile ortak deprem hattının detayları ortaya çıktı.

BTK bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından 14 Ocak’ta alınan karar doğrultusunda 22 Ocak’ta (Erzincan’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremden iki gün önce) yayımlanan taslak, afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde bildirimler almalarını sağlayan sistemlerin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususların belirlenmesini içeriyor.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşları görevleri kapsamında afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlara ilişkin bildirimlerini ulusal mobil uyarı sistemi üzerinden yapacak.

4 TEMEL YÖNTEM KULLANILACAK

İlgili kurum ve kuruluşların ve kamuoyunun görüşüne açılan Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Taslağı’na göre Ulusal Mobil Uyarı Sistemi, 4 temel bileşenden oluşuyor.

Ulusal Mobil Uyarı Sistemi ile afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların, Mobil Alarm Sistemi (CMAS),Hücresel Yayın Sistemi (CBS),Çağrı Öncesi Anonsu ve SMS yöntemlerinden asgari biri ile bildirim almaları sağlanacak.

BAKAN SOYLU: ORTAK DEPREM HATTI GELİYOR

Taslağa göre Mobil Alarm Sistemi (Commercial Mobile Alarm System – CMAS) afet durumlarında, gerekli teknik özellikleri karşılayan cihazlara sahip kullanıcıların bildirimler almalarını sağlayan sistemi; Çağrı Öncesi Anonsu, mobil elektronik haberleşme şebekesinde çağrı başlatılmadan önce arayan aboneye dinletilen ses kaydını; Hücresel Yayın Sistemi (Cell Broadcast System – CBS) ise aynı anda belirli bir bölgedeki bütün kullanıcılara metin tabanlı mesaj iletilmesini sağlayan teknolojiyi ifade ediyor.

YILDA EN AZ BİR KEZ TEST EDİLECEK

İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi tarafından CMAS, CBS, SMS ve çağrı öncesi anonsu yöntemleri ile kendilerine gönderilen bildirimlerin, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kurmak ve işletmekle yükümlü olacak.

Konu ile ilgili farkındalık sağlayabilmek ve kullanıcılara bilgilendirme yapmak amacıyla yılda en az 1 defa gönderilecek bildirimlerle sistem altyapısının çalışma durumu işletmeci tarafından kontrol edilecek.

BİLDİRİMLER EN FAZLA 360 KARAKTER OLACAK

Mobil Alarm Sistemi yöntemi ile yapılacak bildirimler; devlet düzeyinde uyarılar, hayati riskler ile ilgili uyarılar ve kayıp/kaçırma duyuruları olmak üzere üç farklı kategoride yapılabilecek.

ildirimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından seçilen coğrafi bölge, il, ilçe ve alan bazında olabilecek. Engelli ve yaşlı abonelerin bildirimleri almasının kolaylaştırılması için sesli uyarı, görsel uyarı, titreşim uyarısı vb. yöntemler kullanılabilecek.

Bildirimler en az 160, en fazla 360 karakter uzunluğunda olacak. İşletmeci gönderilen bildirimleri, azami 1 dakika içerisinde işleyerek kullanıcılara iletilmek üzere yayımlayacak.

TÜM ÜLKE GENELİNDE 15 SANİYELİK ÇAĞRI ANONSU YAPILACAK

Ulusal mobil uyarı sistemi kapsamında çağrı öncesi anonsu yöntemiyle yapılacak bildirimler ise tüm Türkiye bazında yayımlanacak. Çağrı öncesi anonsu içeriğinin süresi ilgili yetkili kullanıcı tarafından en fazla 15 saniye olacak şekilde hazırlanacak.

ACİL DURUMDA HABERLEŞMEYE JAPON MODELİ GELİYOR!

İşletmeciler, Hücresel Yayın Sistemi (CBS) yöntemiyle kullanıcılara göndereceği bildirimleri, bildirim onay sürecindeki tüm onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip azami 1 dakika içerisinde işleyerek kullanıcılara iletilmek üzere yayınlayacak.

Ulusal mobil uyarı sistemi kapsamında CBS yöntemiyle yapılacak bildirimler seçilen coğrafi bölge, il, ilçe ve alan bazında, çoklu dil desteği ile yayımlanabilecek.