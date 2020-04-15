AA

TÜİK, Kovid-19 ile mücadelede sürecinde çalışanlarının sağlığı ve istatistik üretiminin devamı için gerekli tedbirleri hayata geçirdi.

Bu kapsamda, hane halkı ve iş yerleriyle yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme yöntemi geçici süreyle durdurularak, yerine kullanılmakta olan posta, e-posta, telefon, web üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme yöntemlerine devam edilmesine karar verildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, aylık olarak paylaştığı dış ticaret, perakende satış, sanayi üretimi, enerji tüketimi ve konut satışı gibi konulardaki verilerini ocak ayına ilişkin raporlama olmaması gibi nedenlerle ocak-şubat dönemi için birlikte açıkladı.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS),ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşanan aksaklıklar ve operasyonel kısıtlamalar dolayısıyla mevcut veri toplama mekanizmalarına alternatifler oluşturdu. Bu kapsamda, anketlerde yüz yüze görüşmeler askıya alınarak, mümkün olduğunca telefonla görüşme sonuçları veya çevrim içi anketler kullanılmaya başlandı.

ONS'den yapılan açıklamada, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH),tüketici fiyat endeksi, iş gücü piyasası, perakende satışlar ve kamu finansmanına ilişkin verilerin bu süreçten etkileneceği belirtilerek, yeni anket ve veri kaynakları sunma yönünde çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

BAZI ANKETLER ASKIYA ALINDI

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) de Kovid-19 salgınının neden olduğu operasyonel sorunlar nedeniyle bir dizi eylemi hayata geçirdi.

ISTAT, Kovid-19'un yayılmasını en aza indirmeyi amaçlayan önlemler çerçevesinde, tüketici fiyatları ve satın alma gücü paritesine ilişkin anketleri askıya aldı.

ABD Nüfus Sayım Bürosu, çalışanların ve halkın sağlığını korumak için bazı operasyon süreçlerinde uyarlama yapıldığını bildirdi.

Çevrim içi, telefon ve posta yoluyla veri toplama süreçlerinin devam edeceğini açıklayan Büro, ofislerin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasını planladıkları 1 Haziran'a kadar saha aktivitelerini durdurdu.

Belçika İstatistik Ofisi, virüsün yayınlanan sonuçlar üzerindeki etkisini azaltmak için alınan önlemler kapsamında, verilerin çevrim içi veya telefonla gönderilmeye devam edilmesini istedi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT),Kovid-19 salgını süresince, merkez ve bölgesel ofislerine istatistiksel veri sağlanması için vatandaşların gelişini askıya aldı. İstatistik sağlanmasıyla ilgili taleplerin, ELSTAT'ın internet sitesi üzerinden, e-posta ve telefonla gönderilmesi gerektiği bildirildi.

Aralarında Almanya Federal İstatistik Ofisi ve Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün de bulunduğu birçok resmi istatistik kurumu da salgından korunmak ve istatistik oluşturma takvimlerinin mümkün olduğunca aksamaması için veri toplama süreçlerinde benzer uygulamalar başlattı.