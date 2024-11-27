Ukraynalı yetkililer: Oreşnik, herhangi bir hasara neden olmadı. | Dış Haberler

Ukraynalı yetkililer: Oreşnik, herhangi bir hasara neden olmadı. | Dış Haberler

Rusya tarafından Ukrayna’nın Dnipro şehrinde kullanılan Oreşnik balistik füzesiyle ilgili Ukrayna tarafından bir açıklama geldi. İsmi belirtilmeyen iki Ukraynalı yetkili, Oreşnik füzesinin herhangi bir asker zayiatına sebep olmadığını belirtirken, çevrede küçük boyutta tahribat yarattığını ifade etti.

Ukraynalı yetkililer, “Füzede patlayıcılar bulunmuyordu, beklediğimiz patlama olmadı. Elbette bir etki yarattı ancak hiç de büyük değildi.” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Oreşnik’in istenen etkiyi yarattığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “Zelenskiy korkmuşa benziyor.” dedi. Rusya tarafı, Oreşnik balistik füzesinin bir uyarı ve savaşın daha fazla büyümemesi adına atılmış bir adım olduğunu belirtti.