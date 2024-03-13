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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ukraynalı ARTBAT İstanbul'a geliyor

        Ukraynalı ARTBAT İstanbul'a geliyor

        Ukrayna'nın küresel elektronik müzik sahnesine kazandırdığı ARTBAT, 20 Eylül 2024'de Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:42
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        Ukraynalı ARTBAT İstanbul'a geliyor
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        Tarzlarıyla günümüz techno müziğine yeni bir soluk getiren Ukraynalı ikili ARTBAT, 20 Eylül 2024’te KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Eşsiz sahne ve ışık gösterilerinin eşlik edeceği müthiş sahne şovu müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Ukrayna kökenli elektronik müzik grubu ARTBAT, Türkiye’de de hatırı sayılır ölçüde dinleyici kitlesine sahip. Epifoni organizasyonu ile İstanbul'a gelecek olan ikili, çeşitli müzik tarzlarını birleştirerek kendilerine özgü bir ses oluşturdu ve 2010'larda techno ve house müzik sahnesinde öne çıktı. 'Age of Love' gibi liste başı hitleri ve David Guetta ve Idris Elba gibi sanatçılarla yaptıkları işbirlikleri, sektörün güçlü isimleri olarak konumlarını sağlamlaştırdı. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #ARTBAT
        #Biletinial
        #Küçükçiftlik Park
        #konser
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