22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yıl rekor beklenen Ukrayna turizm pazarından gelen talep ülke geneline yayılırken, Ukraynalı turistler artık Antalya’nın yanı sıra İstanbul, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih etmeye başladı.
Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, TÜROB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY iş birliğiyle tanıtım faaliyetlerinde pilot ülke olarak belirlenen Ukrayna turizm pazarında hedeflere ulaşılıyor.
Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna’dan gelen turistler artık Antalya’nın yanı sıra İstanbul, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih ediyor. Son dönemde Ukrayna’dan Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerine de talep başlaması dikkati çekiyor.
'TURİZM ÜLKE GENELİNE YAYILMALI'
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Ukrayna’nın Türkiye’nin en istikrarlı turizm pazarlarından biri olduğunu vurgulayarak, “2018 yılında Türkiye’ye 1 milyon 386 bin Ukraynalı turist gelirken, bu sayı bu yılın ilk 8 ayında yüzde 10,5 artışla 1 milyon 106 bin olarak gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla Ukraynalı turist sayısının 1.5 milyonu aşmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı turistlerin ağırlıklı olarak "plaj turizmi" odaklı olduğuna işaret eden Eresin, bu durumun değişerek Ukraynalı turistlerin Türkiye'nin tüm bölgelerine gitmeleri için İstanbul, Kayseri, Kapadokya, İzmir ve Sapanca destinasyonlarına yönelik başlattıkları tanıtım çalışmalarına Güneydoğu Anadolu’yu da eklediklerini aktardı.
Eresin, Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi hedefinde yer alan 75 milyon turist sayısına ulaşılması için turizmin tüm ülkeye yayılmasının önemli ve gerekli olduğuna dikkati çekerek, “Hep birlikte emek verdiğimiz bu yolda sektörümüzün başarılarının artarak devam etmesi tek temennimiz.” değerlendirmesinde bulundu.
ADIYAMAN, ŞANLIURFA, MARDİN, DİYARBAKIR VE GAZİANTEP'TE AĞIRLANDILAR
Bu arada, TÜROB tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY iş birliğinde yürütülen "Ülkemizin Tüm Yönleri ile Tanıtımı Projesi" kapsamında, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep’in tanıtılması amacıyla Ukrayna’dan davet edilen yaklaşık 20 kişilik seyahat acentası ve turizm medyası temsilcilerinden oluşan heyet ağırlandı.
Öte yandan, TÜROB tarafından gerçekleştirilen bu tip tanıtım organizasyonları Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Proje kapsamında, yılbaşından bugüne kadar TÜROB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY iş birliğiyle 84 ayrı destinasyondan yaklaşık 2 bin turizmciyi Türkiye’de ağırladı.
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