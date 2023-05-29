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Ukrayna lideri Zelenskiy ve Mısır lideri Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Ukrayna lideri Zelenskiy ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Giriş: 29.05.2023 - 23:04 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna lideri Zelenskiy ve Mısır lideri Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

SİSİ'DEN TELEFON

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

FİLİSTİN'DEN TEBRİK

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Abbas, görüşmede Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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