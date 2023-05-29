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Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Giriş: 29.05.2023 - 21:05 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
HABERTURK.COM

Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Kararın netleşmesi ile dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları da gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaj yayımlayarak ilk kutlayanlar arasında yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Erdoğan'ı arayarak bir kez daha tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

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