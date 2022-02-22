Ukrayna krizi piyasaları nasıl etkiledi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını açıklaması piyasalarda bir 'savaş paniği' yaşanmasına yol açtı.

Yurtiçinde artan gerilimin en büyük etkisi kur üzerinde gözlemlendi. Dünü 13.70'den kapatan dolar/TL bugün 13.90'a kadar yükseldi. Günlük yükselişi yüzde 1.3'ü aştı.

BIST 100 GÜNÜ YÜZDE 1 DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise gün içerisinde yüzde 2.2 değer kaybıyla 1.979 puana kadar geriledi. Ancak öğleden sonra endeks kayıplarının bir kısmını telafi etti ve kapanışa doğru yeniden 2.000 puanın üzerine tırmandı. Yine de BIST 100'deki düşüş yüzde 1'i buldu. BIST 100 günü yüzde 1.01 düşüşle 2 bin 17 puandan tamamladı.

MOSKOVA BORSASI YÜKSELDİ

Moskova Borsası ise gün içinde yüzde 3'ü aşan bir kayıp yaşasa da kapanışa doğru yüzde 2 yükseldi.

Bu yükselişte İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıklaması etkili oldu. Johnson ayrıca Putin'e yakınlığı ile bilinen 3 Rus milyarderin de İngiltere'deki tüm varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

Bunlar olumsuz haberler olarak gözükse de analistler şimdilik beklenen sertlikte Rusya'ya Batı cephesinden bir cevap gelmediğini, bunun da en azından doğrudan savaş endişelerini yatıştırdığını belirtti.

AVRUPA SAKİN

Avrupa borsaları da açılışta düşse de benzer şekilde öğleden sonra yönlerini yukarı çevirdiler. TSİ 17.50 itibarıyla Londra'da FTSE 100 endeksi yüzde 0.3 yükseldi. Paris'te CAC 40 yatay bir seyir izlerken Alman DAX endeksi yüzde 0.2 yükseliş yaşadı. Avrupa hisseleri için gösterge endeks sayılan Euronext 100 ise yüzde 0.1 yükseldi.

GRAM ALTIN KURLA YÜKSELDİ

Kriz anlarında gözler her zaman olduğu gibi altına çevrildi. Ancak yatırımcının altın talebinde önemli bir artış yaşanmadı. Dün 1.906 dolara yükselen altının ons fiyatı bugün 1.910 doları gördü, ardından 1.902 dolara geriledi. Tabii altın fiyatının halihazırda şubat genelinde yüzde 6 yükseldiğini belirtmek gerekiyor.

Dolardaki yükseliş sebebiyle ise gram altın fiyatında artış yaşandı. Gram altın fiyatı 837 liradan 850 liraya çıktı.

NİKELİN TONU 25 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Nikel fiyatı 2011 yılından buyana ilk kez ton başına 25 bin doların üzerine çıktı. Paslanmaz çelik ve şarj edilebilir pillerde kullanılan nikeldeki artış yüzde 3.1’i buldu.

Alüminyumun tonu 3 bin 380 doların üzerine çıktı. Bu 2008’den buyana görülen en yüksek fiyat.

BRENT PETROL 97 DOLARI AŞTI

Rusya'nın dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından birisi olması sebebiyle artan gerilimin en büyük yansımalarından birisi petrol fiyatları üzerinde oldu. Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 2'lik yükselişle 97 doları aştı.

Kripto paralarda ise Putin'in açıklamasının ardından ilk anda gelen panik satışları yerini tepki alımlarına bıraktı. Sabah saatlerinde 36 bin 488 dolara kadar gerileyen Bitcoin akşama doğru yeniden 38 bin doları aştı. 2 bin 510 dolara kadar gerileyen Ethereum ise yeniden 2 bin 600 doların üzerine çıktı.