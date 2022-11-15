Rusya'dan büyük çaplı füze saldırıları

HABERTURK.COM / AA

Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle sürmeye devam ediyor.

Ukrayna'da başkent Kiev'in de aralarında bulunduğu bazı yerleşim yerlerine ve enerji altyapılarına yönelik Rus ordusunca füze saldırılarının düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna halkını yeni füze saldırıları olabileceği konusunda uyarırken, "Hayatta kalacağız" mesajı verdi. Kiev'e 20 füze atışı daha beklediklerini söyleyen Zelenskiy, hedeflerin çoğunlukla enerji altyapısı olduğunu belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, füze saldırısı sonucu önce 2 binanın, ardından çok katlı başka bir bina daha olmak üzere toplam 3 binanın vurulduğunu duyurdu.

Peçersk semtinde füze isabet eden konutlardan birinde kurtarma ekiplerinin bir kişinin cesedine ulaştığını aktaran Kliçko, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Vinnıtsya Bölge Valisi Sergiy Borzov, füzenin bölgedeki kritik bir altyapıya isabet ettiğini bildirdi.

HARKİV, LVİV, JİTOMİR, HMELNİRSKİ, SUMİ...

Harkiv Bölge Valisi Oleg Sinegubov ise, Rus güçlerinin Harkiv ve Çuguyiv ilçesinin kritik altyapısına füze saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy da şehirde patlamaların meydana geldiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.

Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin, enerji altyapısına yönelik 2 saldırı sonucunda şehrin tamamında elektriklerin kesildiğini duyurdu.

Hmelnitski yerel yetkilileri şehirde kısmen elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirirken, Rivne şehrinde de patlama olduğu aktarıldı.

Sumi Bölge İdaresi Başkanı Dmitriy Jivitskiy ve Poltava Belediye Başkanı Aleksandr Mamay da şehirlerinde enerji altyapılarına füze isabet etmesi sonucunda elektriklerin kesildiğini belirtti.

Sosyal medyadaki bilgilere göre, Ukrayna'nın füze saldırılarına maruz kalan diğer şehirlerde de elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ukrayna genelinde halka sığınaklarda kalmaları anonsu yapılıyor.

MOLDOVA'DA DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Moldova, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları sonrasında ülke genelinde büyük elektrik kesintileri olduğunu bildirdi.

Altyapı Bakanı Andrei Spinu, "Rusya'nın son bir saatte Ukrayna enerji sistemine yönelik bombardımanının ardından ülkemize elektriğin ulaşımını sağlayan hatlardan birinin bağlantısı kesildi. Bu, ülke genelinde büyük elektrik kesintilerine yol açtı” dedi.

ABD VE İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA KINAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya'nın Ukrayna'daki şehirlere yaptığı son füze saldırılarının Başkan Vladimir Putin'in zayıflığını gösterdiğini söyledi.

Cleverly, "Bugün mide bulandırıcı füze saldırılarıyla Ukrayna şehirlerinin duyarsızca hedeflenmesi, yalnızca Putin'in zayıflığını gösteriyor" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bugün düzenlediği füze saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dünya liderlerinin Endonezya’daki G20 Zirvesi'nde insanların yaşamları ve geçim kaynakları için büyük önem taşıyan konuları tartışmak üzere bir araya geldiğini söyleyen Sullivan, Rusya'nın ise bu sırada Ukraynalıların hayatlarını tehdit ettiğini ve Ukrayna'nın kritik altyapısını yok ettiğini vurguladı.

Sullivan, "Bu Rus saldırıları yalnızca Putin'in savaşının istikrarsızlaştırıcı etkisine ilişkin G20 içindeki endişeleri derinleştirmeye hizmet edecek" dedi.

Fotoğraf: AP