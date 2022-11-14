Zelenskiy Rus güçlerinin çekildiği Herson'da

Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelenskiy'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.

Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.