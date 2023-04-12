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Uğurcan Çakır'dan milli takım tepkisi!

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı'nda forma giyememesine ilişkin bir soruya "Milli takımda son oynadığım maçlarda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmemiştim" yanıtını verdi

Giriş: 12.04.2023 - 21:10 | Güncelleme: ABONE OL
Uğurcan Çakır'dan milli takım tepkisi!
AA / HABERTURK.COM

Uğurcan Çakır, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uğurcan, milli takımda forma giyememesine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

"Milli takımda şöyle bir şey var, oyuncular ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor, milli takımdaki performansa göre mi oynatılıyor, onu çözemedim. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmemiştim. Ligdeki performansa göreyse takımlarında oynamayan oyuncular orada 11 oynadı, çok anlayamadım orayı. Milli takımda son maçlarda iyi oynamıştım ve oynamayı da bekliyordum. Onunla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeyim yine de."

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