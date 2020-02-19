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Ufuk Beydemir, Kristal Oda isimli ikinci albümünü 2020 Şubat ayında dinleyicilerle buluşturuyor. 5 aylık bir yoğun kayıt sürecinin ardından 20 Şubat tarihinde yayınlanacak olan albüm, ismi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 13 şarkının yer aldığı albümde 8 şarkının söz ve bestesi Ufuk Beydemir'e ait iken albümde iki cover şarkı da yer alıyor.

Sözlerini 70'li yılların en önemli kadın seslerinden Şenay Yüzbaşıoğlu'nun yazdığı ve Şerif Yüzbaşıoğlu'nun bestelediği "Gerçek Nerede"nin yanı sıra Norveçli A-ha Grubu'nun "Velvet" şarkısı Ufuk Beydemir'in sözleri ve Simge Pınar'ın vokalleriyle "Sonsuz Boşluk" adıyla bu kez "Kristal Oda" albümünde yeniden hayat buluyor.

Müzikal prodüktörlüğünü Tolga Görsev'in, idari prodüktörlüğünü ise Engin Akıncı'nın üstlendiği Ufuk Beydemir'in ikinci albümü Kristal Oda; rock müziğin birçok formunu içinde barındırıyor. Albüm, 50 yıllık rock müzik külliyatında yer almış punk, grunge, klasik rock, modern rock, alternatif rock ve indie rock gibi birçok türe farklı, yenilikçi ve iddialı örnekler sunuyor.

Ufuk Beydemir'in yeni albümü Kristal Oda, 20 Şubat tarihinde tüm dijital platformlarda, albümün çıkış şarkısı İşte Bir Anda'nın klibi ise 21 Şubat'ta yayında olacak.