29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Ufuk Beydemir, İzmir'deki bir alışveriş merkezinde sevenleriyle buluştu. "Ay Tenli Kadın" şarkısıyla ünlenen ve kısa sürede sosyal medyada en çok dinlenen sanatçılar arasına giren Ufuk Beydemir, verdiği konserde ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı. İzmirliler, Beydemir’in dillerden düşmeyen parçalarını birlikte seslendirdi.
"PLANLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"
Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beydemir, yoğun ama keyifli bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Bir süredir İzmir’e gelemiyorduk. İzmirli arkadaşlardan sosyal medyadan ‘Neden gelmiyorsun?’ diye tepkiler alıyorduk. İzmir'de olmaktan mutluyuz" diye konuştu.
Bir sokak sanatçısı ile çektiği video hakkında Beydemir, "Yürürken şarkımı duydum. Sese doğru giderken videoya çektim. Bu kadar büyük bir etkileşim göstereceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Hatta bunun PR olduğunu iddia edenlere de şaşırdım. Bunu planlamam mümkün değil. Bir şekilde insanların çok hoşuna gitti. Samimi ve içten buldular. Demek ki insanlarda bir takım güzel duygular uyandırdı" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ ALBÜM GELİYOR
İkinci albüm müjdesini veren Beydemir, "Şimdiden ikinci albüm çalışmalarına başladık. İlk albümde 11 şarkı vardı. 2020’nin başında bir albüm hazırlayacağız. 2 ay sonra kayıtlara başlamış oluruz diye tahmin ediyorum. Beni bu aralar en çok heyecanlandıran şeylerden biri ikinci albüm hazırlığı" ifadelerini kullandı.
Beydemir, konser alanında kendisini dinlemeye gelen ziyaretçilere birbirinden güzel 14 şarkıyı seslendirdi.
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