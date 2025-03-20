UEFA Uluslar Ligi çeyrek final:Hırvatistan- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçı kapsamında Hırvatistan ile Fransa kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden organize edilen müsabakada rakibine üstünlük sağlayan taraf yarı finale yükselecek. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Peki, futbolseverler tarafından merakla beklenen Hırvatistan- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel kadrosu...
- 1
UEFA Uluslar Ligi çeyrek finali dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Hırvatistan, Fransa'yı konuk ediyor. Hırvatistan- Fransa maçı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan karşılaşmanın muhtemel 11'i merak ediliyor. Peki, Hırvatistan- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda?
- 2
HIRVATİSTAN- FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Hırvatistan- Fransa maçı 20 Mart Perşembe (bu akşam) 22.45'te oynanacak.
Heyecanla beklenen çeyrek final ilk etap karşılaşması dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.
- 3
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Fransa ile Hırvatistan toplamda 10 maça çıktı. Müsabakaların altısını Fransa kazanırken bir mücadeleden Hırvatistan üstün ayrıldı. Aralarında oynanan üç karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
Öte yandan iki takım 2018 yılında Dünya Kupası finaline karşı karşıya gelmiş, Fransa rakibini 4-2 yenerek kupaya uzanan taraf olmuştu.
-
- 4
HIRVATİSTAN MUHTEMEL 11
Livakovic, Stanisic, Sutalo, Caleta, Gvardiol, Modric, Kovacic, Kramaric, Baturina, Perisic, Budimir
- 5
FRANSA MUHTEMEL 11
Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Digne, Guendouzi, Tchouameni, Rabiot, Muani, Mbappe, Dembele