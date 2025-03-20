UEFA Uluslar Ligi çeyrek final:Hırvatistan- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finali dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Hırvatistan, Fransa'yı konuk ediyor. Hırvatistan- Fransa maçı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan karşılaşmanın muhtemel 11'i merak ediliyor. Peki, Hırvatistan- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda?