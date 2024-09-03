UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek?
UEFA isim listesinde son saatlere girildi. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar, turnuvalar başlamadan önce kadrolarını belirtilen tarih ve saatte UEFA'ya bildirmek durumundadır. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir transfer döneminde yeni takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. Peki, UEFA isim listesi ne zaman verilecek, kadro bildirimi saat kaçta bitecek? İşte detaylar...
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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar için UEFA kadro bildiriminde son güne girildi. Kadro bildirimleri, "A Listesi" ve "B Listesi" olarak ikiye ayrılır. A Listesi'nde 25 oyuncu bulunur ve bu oyuncuların en az 8'inin kulübte yetişmiş oyuncu olması gerekmektedir. B Listesi, 21 yaş altı ve kulübe kayıtlı genç oyuncular için kullanılır ve daha esnektir. UEFA kadro bildirimi, lig aşaması öncesinde ve ocak trasfer döneminde (Ara transfer sezonu) yapılmaktadır. İşte UEFA kadro bildirimine ilişkin tüm ayrıntılar...
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UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar, UEFA kadro bildirimini bu gece yarısına kadar yapabilecek.
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İŞTE AVRUPA'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMLARIN YENİ SEZON TRANSFERLERİ
FENERBAHÇE
Youssef En-Nesyri
Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)
Allan Saint Maximin
Oğuz Aydın
Sofyan Amrabat
Levent Mercan
Cenk Tosun
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GALATASARAY
Victor Osimhen
İsmail Jakobs
Gabriel Sara
Elias Jelert
Michy Batshuayi
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BEŞİKTAŞ
Felix Uduokhai
Cher Ndour
Rafa Silva
Paulista
İmmobile
Can Keleş
Emirhan Topçu
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BAŞAKŞEHİR
Jerome Opoku
Ousseynou Ba
Miguel Crespo
Matchoi Djalo
Berat Özdemir