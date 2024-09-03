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        Haberler Bilgi Spor UEFA İSİM LİSTESİNDE SON SAATLER! UEFA isim listesi ne zaman verilecek, kadro bildirimi saat kaçta bitecek?

        UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek?

        UEFA isim listesinde son saatlere girildi. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar, turnuvalar başlamadan önce kadrolarını belirtilen tarih ve saatte UEFA'ya bildirmek durumundadır. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir transfer döneminde yeni takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. Peki, UEFA isim listesi ne zaman verilecek, kadro bildirimi saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 19:14 Güncelleme: 04.09.2024 - 01:37
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar için UEFA kadro bildiriminde son güne girildi. Kadro bildirimleri, "A Listesi" ve "B Listesi" olarak ikiye ayrılır. A Listesi'nde 25 oyuncu bulunur ve bu oyuncuların en az 8'inin kulübte yetişmiş oyuncu olması gerekmektedir. B Listesi, 21 yaş altı ve kulübe kayıtlı genç oyuncular için kullanılır ve daha esnektir. UEFA kadro bildirimi, lig aşaması öncesinde ve ocak trasfer döneminde (Ara transfer sezonu) yapılmaktadır. İşte UEFA kadro bildirimine ilişkin tüm ayrıntılar...

        • 2

          UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

          Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar, UEFA kadro bildirimini bu gece yarısına kadar yapabilecek.

        • 3

          İŞTE AVRUPA'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMLARIN YENİ SEZON TRANSFERLERİ

          FENERBAHÇE

          Youssef En-Nesyri

          Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)

          Allan Saint Maximin

          Oğuz Aydın

          Sofyan Amrabat

          Levent Mercan

          Cenk Tosun

        • 4

          GALATASARAY

          Victor Osimhen

          İsmail Jakobs

          Gabriel Sara

          Elias Jelert

          Michy Batshuayi

        • 5

          BEŞİKTAŞ

          Felix Uduokhai

          Cher Ndour

          Rafa Silva

          Paulista

          İmmobile

          Can Keleş

          Emirhan Topçu

        • 6

          BAŞAKŞEHİR

          Jerome Opoku

          Ousseynou Ba

          Miguel Crespo

          Matchoi Djalo

          Berat Özdemir

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